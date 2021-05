Macron zapowiada powrót do normalności. „Jestem optymistą”

Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał ten etap „fazą zerową”. Chodziło o otwarcie szkół podstawowych. Dzieci wróciły do nauki 26 kwietnia. Niemniej władze zaznaczają, że jeśli zostanie stwierdzony choćby jeden przypadek infekcji, wtedy cała klasa zostanie natychmiast skierowana na kwarantannę.

„Francuski styl życia”

Takimi słowami Macron skomentował cztery etapy wychodzenia z pandemii, i powrotu do normalnego życia, w tym także towarzyskiego. Po „fazie zerowej” pierwszy etap przewidziany jest na 3 maja. Wtedy rozpoczną się zajęcia w gimnazjach i liceach. Chociaż nie wszyscy uczniowie będą mogli jednocześnie uczestniczyć w lekcjach. Zniesione będą ograniczenia dotyczące przemieszczania się między regionami. Do tej pory obowiązywało w promieniu do 10 kilometrów od miejsca zamieszkania poza wyjątkowymi sytuacjami zawodowymi, zdrowotnymi lub rodzinnymi. Drugi etap znoszenia restrykcji pandemicznych zacznie się 19 maja. Wtedy godzina policyjna zamiast od 19-tej będzie obowiązywać od godziny 21-tej. Otwarte zostaną ponownie sklepy i domy handlowe. Obecnie dotyczy to wyłącznie tych, które zaopatrują w „produkty podstawowe” - żywność i środki higieniczne, a także księgarń. przewidziane jest także otwarcie muzeów, obiektów historycznych, kin i teatrów, jednak każdy przypadków będzie rozpatrywany indywidualnie.

Ograniczenia liczby widzów do 800 osób będą dotyczyły zarówno instytucji kulturalnych, jak i sal widowiskowych oraz imprez sportowych rozgrywanych pod dachem. Na trybunach stadionów będzie mogło zasiąść do tysiąca kibiców. Zakazane będzie spotykanie się w miejscach publicznych więcej niż 10 osób (w tej chwili dotyczy to sześciu). Otwarte będą ogródki przy barach i restauracjach, ale można tam będzie ustawiać stoliki dla maksymalnie 6 osób.

Dalsze etapy znoszenia obostrzeń

9 czerwca ruszy trzeci etap powrotu do normalnego życia. Przewiduje on przesunięcie godziny policyjnej na godzinę 23.00. W imprezach sportowych i w obiektach związanych z kulturą będzie mogło przebywać do 5 tysięcy osób, jednak pod warunkiem zachowania odpowiedniego dystansu między uczestnikami. Do Francji będą mogli przyjeżdżać turyści z zagranicy, którzy będą musieli okazać negatywny test na koronawirusa. Po ponad rocznej przerwie mają ruszyć targi, w których będzie mogło wziąć udział do 5 tysięcy osób. Będzie można również korzystać z treningów sportowych – w salach, ale tylko w dyscyplinach „bezkontaktowych”, a na otwartym powietrzu we wszystkich innych.

Wreszcie na 30 czerwca zaplanowano, czwarty, ostatni etap znoszenia restrykcji. Wtedy zniesiona zostanie godzina policyjna. Nadal obowiązywać będą ograniczenia dotyczące zachowania odpowiednich odległości, noszenia maseczek i stosowania środków dezynfekujących. Skończą się natomiast ograniczenia dotyczące udziału w imprezach w miejscach publicznych.

„Jestem optymistą”

Emmanuel Macron podkreślił, że plan ten będzie obowiązywał, jeśli sytuacja sanitarna w kraju pozostanie na obecnym poziomie. Natomiast w miejscach, w których gwałtownie wzrośnie liczba zakażeń, będą lokalnie przywracane ograniczenia. Zapytany w wywiadzie dla popularnego dziennika „Le Parisien” czy uważa, że pandemia skończy się w 2021 roku, prezydent Macron był niezwykle ostrożny w swej wypowiedzi, nie chcąc budzić nadmiernego optymizmu, ani też pozbawiać Francuzów nadziei na powrót do normalności. „Nie wiem, czy kryzys związany z pandemią skończy się w tym roku. Jeśli nie pojawi się nowa odmiana koronawirusa, z którym nie będziemy w stanie sobie poradzić, to tak” - powiedział Emmanuel Macron. I podkreślił: „Jestem optymistą, gdyż naukowcy i ludzie związani z przemysłem farmaceutycznym zapewnili mnie, iż w ciągu 80 do 100 dni są w stanie wyprodukować szczepionki skutecznie zwalczające inne odmiany wirusa”. „Ale nie wykluczam i tego, że będziemy z nim musieli żyć jeszcze przez lata i co roku ponawiać szczepienia” – dodał prezydent.

