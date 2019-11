Maas: Akcesja Macedonii Północnej "nadal jest naszym celem"

− Naszym wspólnym celem jest podjęcie wkrótce rozmów akcesyjnych − powiedział minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas (SPD) w środę przed odlotem do stolicy Macedonii Północnej Skopje.

Jak zapewnił on w rozmowie z Deutsche Welle, kraje Bałkanów Zachodnich są "integralną częścią Europy". Jego zdaniem "przyszłość tych państw leży w Unii Europejskiej". Szef niemieckiej dyplomacji wymienił przy tym także Albanię.

W Skopje Heiko Maas spotka się z szefem resortu spraw zagranicznych Macedonii Nikolą Dimitrowem, z premierem Zoranem Zaewem oraz prezydentem kraju Stewo Pendarowskim. Ważne jest, by "wyjść naprzeciw oczekiwaniom i nadziejom mieszkańców Macedonii Północnej" - powiedział Maas. A obrana droga reform i praworządności musi być "konsekwentnie realizowana".

Potrzebna jednomyślność

Minister spraw zagranicznych Niemiec zwrócił jednocześnie uwagę na to, że w rozmowach akcesyjnych do UE wymagana jest jednomyślność krajów członkowskich. Te na październikowym szczycie w Brukseli nie były zgodne co do akcesji Macedonii Północnej i Albanii. Szczególnie Francja była przeciwna podjęciu negocjacji.

Heiko Maas podkreślił, że "siła UE polega na tym, że w przypadku trudnych tematów udaje się znaleźć na końcu rozwiązanie". Prezydent Francji Emmanuel Macron przekonuje, że obok reform w Albanii i w Macedonii Północnej potrzebna jest koniecznie także "reforma negocjacji akcesyjnych". Maas zapowiedział, że w najbliższych tygodniach poprowadzone zostaną nt. "intensywne rozmowy".

Po wstrzymaniu akcesji na szczycie państw UE w październiku premier Macedonii Północnej socjaldemokrata Zoran Zaew zapowiedział na kwiecień 2020 przedterminowe wybory parlamentarne. Sam zamierza w styczniu poddać się do dymisji. Do wyborów parlamentarnych krajem ma rządzić rząd tymczasowy.

afp/jar