Małpia ospa. 113 przypadków w Niemczech

Do środy, 8 czerwca w Niemczech potwierdzono 113 przypadków zachorowań na małpią ospę – podał Instytut Roberta Kocha (RKI). „Wszystkie przypadki, o których poinformowano RKI, dotyczą mężczyzn” – poinformowała rzeczniczka RKI.

Dzień wcześniej, we wtorek 7 czerwca, Instytut informował o 80 potwierdzonych przypadkach choroby.

Z najnowszych danych wynika, że najwięcej chorych jest w stolicy Niemiec, Berlinie. Odnotowano tam 72 przypadki małpiej ospy; 13 chorych jest leczonych w berlińskich szpitalach.

Wirus aktywny od połowy kwietnia

Niemcy są jednym z europejskich krajów o szczególnie wysokiej liczbie potwierdzonych zachorowań – obok Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii. W zeszłym tygodniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała, że analiza danych z regionu europejskiego pozwala przypuszczać, że wirus był obecny na kontynencie już w połowie kwietnia. Według WHO poza terenami endemicznymi w zachodniej i środkowej Afryce, nigdy dotąd nie doszło do występowania małpiej ospy na taką skalę i na tak rozległym obszarze, jak obecnie w Europie.

Według ekspertów wirus małpiej ospy przenosi się przeważnie poprzez bliski kontakt fizyczny z osobą zakażoną. WHO ostrzegło niedawno, że rozprzestrzenianiu się choroby sprzyjają imprezy masowe, jak na przykład letnie festiwale.

Najczęstszymi objawami małpiej ospy są gorączka, bóle głowy i mięśni, a także wysypka, która często zaczyna się od twarzy, a następnie rozprzestrzenia się na inne części ciała. Większość osób wraca do zdrowia w ciągu kilku tygodni. Jednak małpia ospa może mieć również ciężki przebieg, a w pojedynczych przypadkach możliwe są zachorowania śmiertelne. Konsekwencją przeżycia infekcji mogą być blizny, a w rzadkich przypadkach także ślepota.

DPA/ widz