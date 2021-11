Mało zakażeń? Tym krajom się udało

DW analizuje kraje o najniższych siedmiodniowych wskaźnikach zachorowalności w Unii Europejskiej. Pochodzą one z trzech źródeł: niemieckiego portalu Corona in Zahlen (Koronawirus w liczbach – przyp. red.), który codziennie aktualizuje strony poszczególnych krajów i gromadzi dane z Johns Hopkins University, jak również z Our World in Data, organizacji non-profit prowadzonej przez naukowców z Oxford University oraz z Global Change Data Lab.

Hiszpania: dużo zaszczepionych poniżej 18. roku życia

Hiszpania szczyci się najniższym w Europie siedmiodniowym wskaźnikiem zachorowalności (31) i populacją, która w ponad 80 procent jest w pełni zaszczepiona. Dotyczy to również młodych ludzi: Według Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 30,1 procent osób poniżej 18. roku życia w Hiszpanii miało co najmniej jedno szczepienie. Jest to drugi co do wielkości wskaźnik w UE.

Zdaniem ekspertów, zakażenia wśród młodzieży są jednym z czynników zwiększających ogólną liczbę zakażeń, zatem fakt zaszczepienia prawie jednej trzeciej młodzieży w Hiszpanii, może częściowo odpowiadać na pytanie, dlaczego kraj ten jest w stanie utrzymać liczbę przypadków COVID-19 na niskim poziomie.

Wiosną Hiszpania doświadczyła czwartej fali, choć na mniejszą skalę niż trzy poprzednie. Teraz kraj ten odnosi sukcesy w powstrzymywaniu piątej fali.

Malta: wyspa w izolacji

W tym małym wyspiarskim kraju wskaźnik zachorowalności wynosi 48,8 i jest drugim najniższym w Unii Europejskiej, a 83,5 procent ludności to osoby w pełni zaszczepione – to także drugi najwyższy wskaźnik. Ponieważ Malta nie sąsiaduje bezpośrednio z żadnym krajem, izolacja przychodzi jej łatwiej.

W lipcu władze zaczęły wymagać, aby nieszczepieni turyści przechodzili kwarantannę po przyjeździe. W tym momencie kraj uznawał jedynie świadectwa szczepień z UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Teraz Malta uchyla wymogi kwarantanny także dla podróżnych, którzy posiadają świadectwa szczepień z kilku innych krajów – pod warunkiem, że posiadają oni dowód szczepienia przypominającego jedną ze szczepionek uznanych przez Europejską Agencję Leków.

Obejrzyj wideo 03:12 Szwecja. Czy liberalne podejście do COVID-19 sprawdza się?

Szwecja: wysoka liczba zgonów

Siedmiodniowa zapadalność w Szwecji wynosząca 54,9, trzecia najniższa w Unii Europejskiej, jest interesująca z kilku powodów. U jej bezpośrednich sąsiadów, Norwegii i Danii, zachorowalność wynosi odpowiednio 175,2 i 263,3, a jednak Szwecji udało się utrzymać tę liczbę na niskim poziomie. Przy 68,2 procent w pełni zaszczepionej populacji, kraj ten bije średnią unijną wynoszącą 65,6 procent.

Podczas drugiej fali władze wprowadziły obostrzenia, takie jak zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 20:00 i limity klientów w sklepach. Jednak w sumie Szwecja zapłaciła wysoką cenę za utrzymanie otwarcia restauracji i większości szkół, także w czasie dramatycznego wzrostu liczby zgonów na początku 2020 roku.

Wedle danych na koniec października 2021, w Szwecji z powodu COVID-19 zmarło 15 000 osób, czyli około 145 osób na 100 000 mieszkańców. To trzykrotnie więcej niż w Danii i prawie dziesięciokrotnie więcej niż w Norwegii.

Portugalia: przeciążony system opieki zdrowotnej

Portugalia może stanowić studium przypadku pokazujące, że wysokie wskaźniki szczepień nie zawsze prowadzą do spektakularnie niskiej liczby zachorowań. Portugalia znajduje się wśród krajów o najwyższym wskaźniku szczepień na świecie: prawie 88 procent. Zajmuje również pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem wskaźnika szczepień wśród osób poniżej 18. roku życia: Według ECDC 32,5 procent z nich przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki. Jednak siedmiodniowa zachorowalność w Portugalii wynosi nieco poniżej 68, czyli ponad dwukrotnie więcej niż u jej sąsiada, Hiszpanii.

