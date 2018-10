Małżonki prezydentów Polski i RFN patronują akcji Jugendwerku

Małżonki prezydentów Polski i Niemiec, Agata Kornhauser-Duda i Elke Büdenbender objęły wspólnym patronatem projekt Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży (PNWM) „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”.

Na spotkaniu z dyrektorami zarządzającymi PNWM Ewą Nocoń i Stephanem Erbem we wtorek w Berlinie omawiano szczegóły tego projektu – poinformował Jugendwerk w środę.

Projekt „Razem osiągniemy więcej” skierowany jest do szkół i młodzieży, dla których udział w programach wymiany nie był dotychczas oczywisty. Grupą docelową są szkoły ponadpodstawowe inne niż licea – czytamy w komunikacie PNWM.

Małżonki prezydentów Polski i Niemiec: Elke Büdenbender (z l.) i Agata Kornhauser-Duda z mężami, Berlin, 23.10.2018

Po stronie polskiej oferta skierowana jest do uczniów szkół o profilu m. in. specjalnym i zawodowym, po stronie niemieckiej adresatem są Foederschulen, Hauptschulen i Realschulen.

PNWM otwiera się na nowe środowiska

– Chcemy dotrzeć do młodzieży ze środowisk, które do tej pory korzystały w mniejszym stopniu z wymiany – powiedziała Deutsche Welle rzeczniczka PNWM Aleksandra Milewska-Czachur. Dotychczas beneficjentami wymiany byli przede wszystkim uczniowie gimnazjów i liceów z dużych miast. Od kilku lat próbujemy otworzyć się także na inne środowiska – wyjaśniła. – To dla nich niepowtarzalna okazja, by nawiązać kontakty z rówieśnikami z drugiego kraju – zaznaczyła Milewska-Czachur.

Zgodnie z założeniami projektu w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie tych szkół mają spotykać się w pozaszkolnych placówkach kształceniowych, które specjalizują się w polsko-niemieckich projektach wymiany. Tematem przewodnim tych spotkań będzie orientacja zawodowa.

Praktyki w zakładach

Następnie w czasie indywidualnych praktyk zawodowych w zakładach pracy w roku szkolnym 2019/2020 uczestnicy projektu będą mogli zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. Umożliwi im to poznanie swoich potrzeb i preferencji w kontekście zatrudnienia, rozwinięcie kompetencji społecznych i zawodowych oraz nawiązanie kontaktów.

„Doświadczenia zdobywane podczas spotkań młodzieży i następnie w czasie praktyk (takie jak na przykład życie w nowym otoczeniu, przełamywanie barier, praca w wielojęzycznych zespołach) ułatwią w przyszłości start w życie zawodowe“ – czytamy w komunikacie.

NPWM liczy na to, że projekt zaowocuje budową sieci przedsiębiorstw i instytucji w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, które również po zakończeniu projektu będą na stałe oferowały sprawdzone miejsca praktyk zawodowych.

W latach 2018-2020 projekt otrzyma dofinansowanie Fundacji Nowe Landy (Stiftung Neue Länder).

Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży powstała w 1991 roku. W projektach finansowanych przez Jugendwerk uczestniczyło dotychczas 2,9 mln młodych ludzi z obu krajów.