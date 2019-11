Młodzież ponownie strajkuje dla klimatu

Setki osób zebrało się przed biurami rządzącej Australią Partii Liberalnej. Południowo-wschodnia część tego kraju w ostatnich tygodniach jest dotknięta dużymi pożarami buszu, a efekty tego czuć nawet w samym Sydney – miasto jest zadymione od ok. miesiąca. Protestujący trzymali transparenty z hasłem „spalasz naszą przyszłość” i krzyczeli „powstaniemy”.

Protesty zaplanowano w 150 krajach. W Berlinie ok. 25 osób z organizacji BUND wskoczyło do Sprewy przed Bundestagiem, aby zaprotestować przed ich zdaniem zbyt słabymi działaniami rządu na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W wywiadzie dla „Rhein-Neckar-Zeitung” Luisa Neubauer z „Fridays for Future Alliance” krytykowała politykę Angeli Merkel w dziedzinie ochrony środowiska. Jej zdaniem jest ona „w stagnacji”, a kraj w tym roku przegapił wiele okazji do działania. „Dramatyczna porażka polityczna” – ocenia Neubauer, nawołując do rewizji pakietu klimatycznego i szybszego odejścia od energetyki węglowej.

"Węgiel stop"

Na rynku w Bonn protesty zgromadziły kilkaset osób, które trzymały transparenty z hasłami takimi jak „Zabójcy Klimatu – Niemcy i Cały Świat”; „Ochrona Klimatu – Węgiel Stop”; „Mamy tylko jedną Ziemię”. Protestujący planują przejść z targu w okolice oddalonego o 2 km Ogrodu Botanicznego, blokując na kilka godzin centrum miasta i wymuszając zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

W Kolonii w nocy z czwartku na piątek niektóre szkoły zostały pomalowane graffiti z napisami „Chodźcie na strajk” i „Akcja klimatyczna: dzisiaj bez szkoły”. Wejścia do szkół zostały zablokowane łańcuchami i kłódkami. Zdaniem policji, na obecnym etapie śledztwa, te wydarzenia są w „oczywisty sposób” powiązane z zaplanowanymi protestami.

Symbol protestów klimatycznych, 16-letnia Greta Thunberg, która obecnie płynie przez Ocean Atlantycki, napisała do protestujących na Twitterze: „Wszyscy są potrzebni. Każdy jest mile widziany. Dołącz do nas!”.

dpa,afp/jm