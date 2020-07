Młodzi ludzie i używki: mniej alkoholu, więcej marihuany

Tak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Federalną Centralę Informacji o Zdrowiu (BZgA). Liczba młodych palaczy utrzymuje się obecnie na rekordowo niskim poziomie. Aż 85,1 proc. ankietowanych w wieku poniżej 17 lat jeszcze nigdy nie sięgnęło po papierosa. W przypadku młodych ludzi w wieku od 18 do 25 lat odsetek niepalących wynosi w tej chwili 45,9 proc., co także jest najlepszym wynikiem od chwili podjęcia badań w tej sprawie w 1973 roku.

Zdaniem przewodniczącej BZgA Heidrun Thaiss mamy obecnie do czynienia z pozytywnym w sumie rozwojem sytuacji, ale właśnie dlatego należy, jej zdaniem, zwrócić większą uwagę na nowe zjawiska, takie jak e-papierosy czy moda na palenie fajki wodnej. Największe niebezpieczeństwo wiąże się z paleniem marihuany, ponieważ powoduje zagrożenie dla zdrowia wciąż rozwijającego się organizmu młodych ludzi.

Główny problem - picie na umór

Coraz mniejszą popularnością wśród młodych Niemców cieszy się także alkohol. Tylko 9 proc. niemieckich nastolatków i 33 proc. młodych dorosłych podało, że raz w tygodniu sięga po napoje wyskokowe. W roku 2004 raz w tygodniu piło alkohol 21 proc. niemieckich nastolatków i prawie 44 proc. młodych dorosłych. Spadek konsumpcji alkoholu jest zatem wyraźny.

Spożycie alkoholu przez młodych spada, ale za to pojawiła się moda na picie na umór

Nasiliła się za to moda na upijanie się do nieprzytomności, traktowane jako swoista forma rozrywki. Jak się okazało, 16,4 proc. chłopców w wieku od 12 do 17 lat i 10,7 proc. dziewcząt w tym samym wieku w ciągu ostatniego miesiąca przynajmniej raz upiło się na umór. W grupie od 18 do 25 roku życia takie doświadczenie ma za sobą 43,9 młodych mężczyzn i 24,5 proc. kobiet.

Groźna moda - palenie marihuany

Inaczej niż w przypadku palenia i picia przedstawia się sytuacja z sięganiem po narkotyki, z marihuaną na czele. Badania wykazały, że niemieccy nastolatkowie w wieku od 12 do 17 lat i młodzi ludzie w grupie wiekowej od 18 do 25 lat przynajmniej raz w życiu palili już marihuanę. W pierwszej grupie ich odsetek wyniósł 10,4 proc., a w drugiej aż 46,4 proc. Federalna Centrala Informacji o Zdrowiu podała, że odpowiada to z grubsza sytuacji z roku 2008. Od roku 2011 moda na marihuanę zdawała się przemijać, ale obecnie najwyraźniej znowu powraca.

Mając na uwadze stosunkowo wysoką konsumpcję marihuany pełnomocniczka rządu federalnego do walki z narkotykami Daniela Ludwig zażądała wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji. Jej zdaniem należy nasilić akcję informacyjną wśród młodzieży na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z zażywaniem narkotyków, także tych uznawanych za miękkie, które również mają negatywne oddziaływanie na osoby po nie sięgające.

Podane obecnie wyniki raportu na temat podatności niemieckiej młodzieży na używki oparte są na badaniach przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie siedmiu tysięcy osób w wieku od 12 do 25 lat w okresie od kwietnia do czerwca ubiegłego roku.

(EPD, tagesschau.de/jak)