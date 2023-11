Młodzi chcą edukacji seksualnej i Erasmusa

Koniec z darmową pracą młodych, dostęp do studiów za granicą i obowiązkowa edukacja seksualna – to tylko kilka z 15 najważniejszych postulatów przedstawionych przez młodych Europejczyków unijnym prawodawcom.

Marta chce równego dostępu do Eramusa+ dla wszystkich studentów w UE. Francesco wspólnej unijnej polityki zagranicznej. Claire wsparcia dla projektów w dziedzinie AI. Ingrid płatnych staży.

Projektów jest 15, młodzi wybrali je spośród tysiąca idei postulowanych w czerwcu podczas Europejskiego Spotkania Młodzieży w Strasburgu. We wtorek (07.11) przedstawili je unijnym legislatorom.

Erasmus nie dla młodych Węgrów? „To nie w porządku”

Wysoko wśród priorytetów młodych znalazł się równy dostęp do Erasmusa+ dla studentów z wszystkich krajów członkowskich. Powołany w 1987 r. program jak dotąd umożliwił studia za granicą 12 mln Europejczyków. Pod koniec ubiegłego roku zostali wykluczeni z niego Węgrzy – w grudniu unijni ministrowie finansów zamrozili fundusze dla tego kraju i zabronili UE zawierania nowych umów finansowych z węgierskimi organizacjami pożytku publicznego, w tym z uczelniami i instytucjami kultury, którym zarzucono brak przejrzystości w gospodarowaniu środkami publicznymi. Jeszcze trzy lata temu z Erasmusa+ skorzystały prawie 23 tys. młodych Węgrów. – Uważam, że to bardzo nie w porządku, młodzi Węgrzy zostali ukarani za działania swoich polityków. Odebrano im możliwość rozwoju, doświadczeń – mówi DW Polka, Marta Gajda, która we wtorek przedstawiła ten postulat w Parlamencie Europejskim. Przyznaje, że temat wykluczenia jest dla niej szczególnie ważny. – Pochodzę z małej miejscowości na Śląsku, zawsze czułam, że mam mniejsze możliwości rozwoju, edukacji, dzieciaki na wsi często czują się gorsze. A przecież skoro Europa jest Wspólnotą powinniśmy się wspierać, a nie tworzyć bariery.

Na liście znalazł się również postulat obowiązkowego wprowadzenia płatnych staży. Jak argumentują organizacje młodzieżowe wielu młodych zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe pracując za darmo. – Moje trzy pierwsze staże były bezpłatne – zdradza Marta. I dodaje, że wprowadzenie płatnych praktyk sprawi, że będą mieli na nie szansę wszyscy. Bo dzisiaj pozwolić sobie na nie mogą jedynie osoby, które mogą liczyć na wsparcie finansowe rodziców, stypendium lub podejmują dodatkową pracę, tym razem płatną. – To często oznacza, że większą szansę na rozwój mają osoby, które na to stać. To promuje nierówności i niesprawiedliwość społeczną – alarmują młodzi.

Edukacja seksualna „Są kraje, gdzie to nadal tabu”

Młodzi chcą teżedukacji seksualnej. Ta nadal w części krajów członkowskich – w tym w Polsce – wywołuje spore kontrowersje. Głównie wśród rządzących. Wciąż też w niektórych społecznościach kwestie seksualności są tabu, a tematy te nie są poruszane w domach, szkołach a nawet placówkach zdrowia. W rezultacie nastolatkowie mogą być narażeni są na choroby przenoszone drogą płciową, nastoletnie ciąże oraz dyskryminację związaną np. z orientacją seksualną. – Edukacja seksualna jest na szczęście częścią niemieckiej edukacji – mówi DW Niemka Claire Sophie Patzig. – Ale w pełni popieram ten postulat. Patrzę też na to z perspektywy feministycznej i wzmacniania świadomości młodych kobiet.

– Przecież to są ważne kwestie dotyczące zdrowia – dodaje Marta.

Uczestnicy debaty wskazywali również na potrzebę wprowadzenia w szkołach lekcji o Unii Europejskiej i zajęć poświęconych idei zrównoważonego rozwoju. Młodzi chcą również wsparcia dla innowacji, zwłaszcza w obszarze AI: – To dziedzina, która w dłuższej perspektywie będzie dotyczyć nas wszystkich – wtrąca Claire; walki UE ze zmianami klimatycznymi i dezinformacją – tu jednym z pomysłów jest wprowadzenie obowiązku zamieszczania ostrzeżeń przed dezinformacją przez wszystkie portale newsowe, chyba, że opublikują one swoje źródła informacji. Część idei dotyczy też wzmocnienia współpracy w ramach UE. – Potrzebujemy wspólnej unijnej polityki zagranicznej, tak żeby UE mogła stać na równi z takimi mocarstwami, jak USA czy Chiny. Chodzi o to, żebyśmy działali a nie tylko reagowali, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie: wojnę w Ukrainie, to co się dzieje w Izraelu – mówi Włoch Francesco Gunelli. W listopadzie europosłowie zagłosują za zmianą traktatów unijnych tak, aby umocnić zdolność Unii do działania. Francesco nie ukrywa, że upatruje w tym szansę na debatę nad postulatem. Nie tylko tym zresztą, bo młodzi apelują też o uniezależnienie się UE od surowców krytycznych z innych krajów np. energii z Rosji. – To wszystko się łączy, wspólna polityka zagraniczna i gospodarcza – mówi Francesco.

„Przed wyborami nie warto nas ignorować”

- Szkoda, że dzisiaj nadal musimy rozmawiać o takich sprawach jak równy dostęp – przyznaje w rozmowie z DW przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Które tematy wydają się jej najważniejsze? – Chciałabym, żeby Erasmus+ był dostępny dla wszystkich, bo dzisiaj tak nie jest. Poza tym unia zdrowotna, unia energetyczna, to są kompetencje, które zdaniem obywateli UE powinna przejąć. I moi faworyci – mówi Metsola.

Młodzi Europejczycy przedstawili w Strasburgu swoje postulaty unijnym prawodawcom Zdjęcie: Alain Rolland/EP press

- Płatne staże, Erasmus+ to zdecydowanie priorytety UE – wymienia w rozmowie z DW austriacki europoseł Hannes Heide (S&D), który był jednym z polityków obecnych podczas wtorkowej debaty. – Jeśli unijni parlamentarzyści, jak również politycy i rządy w krajach członkowskich będą brać młodych ludzi na poważnie i traktować ich jako przyszłość Europy, to te postulaty będą możliwe do zrealizowania. To ważne, żeby tu być – zapewnia. Na spotkanie nie przyszedł żaden z polskich europosłów. – Szkoda – kwituje Marta Gajda.

Młodzi liczą na to, że ich postulaty trafią do kalendarza prac unijnych instytucji. – To dobry czas, w przyszłym roku czekają nas wybory europejskie, więc unijnym politykom zależy na zwiększeniu frekwencji wśród młodych, nie mogą więc nas już więcej ignorować – uważa Claire.

- Myślę, że to ważne, że te idee pochodzą od nas, od młodych. To oznacza, że chcemy się angażować, rozwijać, mieć wpływ – dodaje Marta. I apeluje do unijnych polityków: - Wszyscy powtarzacie, że młodzi to przyszłość. Udowodnijcie to działaniem.

Na korytarzu w PE stanęła tablica z wypisaną „piętnastką”. Można było wybrać najciekawsze propozycje młodych. Pod koniec dnia najwięcej głosów uzyskały płatne staże i program Erasmus+.