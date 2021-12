Luksus z drugiej ręki. Rynek dóbr luksusowych wciąż rośnie

Wystarczy kilka kliknięć, aby kupić torebki Chanel w stylu vintage, używane torebki Louis Vuitton na Instagramie, rzadkie Nike Air Jordans na eBayu czy naszyjnik Tiffany'ego z drugiej ręki.

Niektórzy kupujący w secondhandach nie szukają okazji. Na rynku wtórnym rozglądają się za dobrami luksusowymi, bo rzeczy vintage stały się modne i często nie można ich znaleźć gdzie indziej. Są oni częścią rosnącej grupy młodych konsumentów, którzy kupują w „wyższych sferach” gospodarki obiegowej.

Jednak przez lata wiele marek z wyższej półki było sceptycznie nastawionych do cyfrowego świata i sprzedaży online, nie mówiąc już o rynku wtórnym. Choć Cartier oferuje używane rzeczy w niektórych swoich butikach, a domy mody Valentino i Gucci zaczęły ostatnio sprzedawać kolekcje vintage, jest to dodatkowy bonus dla klientów, a nie prawdziwy biznesplan.

Jednak dzisiejszy świat luksusu rozciąga się daleko poza elitarne butiki i poza zasięg detalistów. Oznacza to również, że większość pracy związanej z konsolidacją i budowaniem zaufania do obecnego rynku secondhandów została pozostawiona osobom z zewnątrz.

Zagrożenie podróbkami

Według obliczeń firmy doradczej Bain & Company, w 2021 roku wartość rynku luksusowych produktów używanych, w tym torebek, odzieży, biżuterii i zegarków, szacuje się na 33 miliardy euro. Jest to wzrost o 65 proc. w stosunku do roku 2017. W tym samym okresie rynek luksusu z pierwszej ręki wzrósł jedynie o 12 proc.

Niestety dla kupujących poszukujących luksusowych przedmiotów, istnieje szereg problemów, ponieważ tam, gdzie można zarobić dużo pieniędzy, pojawiają się pozbawieni skrupułów oszuści.

W przeszłości podróżnicy przywozili do domu historie o replikach sprzedawanych na włoskich plażach lub w zaułkach Nowego Jorku. To jednak nic w porównaniu z dzisiejszym wyrafinowanym rynkiem fałszerskim. Opowieści o podrobionych towarach przechwyconych przez agentów celnych wciąż trafiają na pierwsze strony gazet.

Decydując się na towar używany klienci szukają dobrej jakości i przystępnej ceny

Gwarancja autentyczności w secondhandach

Dla klientów dóbr luksusowych ważniejsza od ceny jest pewność, że coś jest autentyczne. Aby ułatwić im zadanie, legalnie działające secondhandy oferują gwarancje autentyczności. Jeden z secondhandów nazwał się nawet The RealReal, aby zwrócić uwagę na tę kwestię.

Firma została założona w 2011 roku i zajmuje się sprzedażą odzieży, biżuterii, sztuki i wyposażenia wnętrz z wyższej półki, których autentyczność jest potwierdzana przez wewnętrzny zespół. Głównie sprzedają online, ale od 2017 roku otworzyli swój pierwszy sklep detaliczny i obecnie mają ich 15 w całych Stanach Zjednoczonych.

W połowie 2019 roku firma weszła na giełdę i pozyskała 265 milionów euro na IPO, pokazując zainteresowanie sektorem ze strony inwestorów. Dziś firma nazywa siebie: „Największy na świecie rynek online dla uwierzytelnionych, odsprzedawanych dóbr luksusowych”, z 24 milionami użytkowników.

W listopadzie firma odnotowała wysoką sprzedaż i wzrost wartości towarów brutto o 51 proc. i 46 proc. w porównaniu z tymi samymi okresami w roku 2020 i 2019. Średnia kwota zamówienia wyniosła 514 dolarów, co oznacza wzrost o 17 proc. i 10 proc. w porównaniu z poprzednimi dwoma latami.

Prawdziwa rzadkość: torebka Hermes z krokodylej skóry z 2015 roku

Marki luksusowe zaczynają inwestować w rynek wtórny

W tym samym czasie niektóre z największych marek luksusowych wreszcie lepiej zrozumiały rynek secondhandów. Niedawno właściciel Gucci, Kering, zainwestował w Vestiaire Collective, platformę odsprzedaży dóbr wysokiej klasy. A w 2018 roku internetowy odsprzedawca zegarków Watchfinder został kupiony przez Richemont, który jest właścicielem Cartiera.

Inni również dołączają do sprzedaży luksusu z drugiej ręki. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, eBay potwierdza autentyczność niektórych rzeczy. Sprzedawcy wysyłają kwalifikujące się przedmioty do kontroli i zatwierdzenia przez niezależnego eksperta, zanim trafią one do kupującego. W przypadku użytkowników amerykańskich program obejmuje przedmioty sprzedawane przez sprzedawców z USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Niemiec, Korei Południowej i Włoch.

Obecnie program obejmuje trzy kategorie: zegarki sprzedawane za 2 000 dolarów lub więcej, designerskie torebki sprzedawane za 500 dolarów i trampki w nowym lub używanym stanie za od 100 do 150 dolarów. Nie wszystkie marki są objęte programem, ale te, które znalazły się na liście, są prawdziwymi gwiazdami rynku luksusowego: Chanel, Gucci, Hermes, Saint Laurent, Dior, Prada, Goyard, Rolex i Omega.

Używając tagu „No fakes. Żadnych oszustw. Bez wątpliwości”, koszty firmowego programu gwarancji autentyczności są pokrywane przez eBay i pokazują, jak ważne są autentyczne produkty.

Największe rynki zbytu dla luksusowych marek to USA i Chiny (na zdj. sklep Gucci w Chinach)

Globalny luksus z pierwszej ręki jest kluczowy

Za wzrostem rynku luksusu z drugiej ręki stoją dwa czynniki: młodsi kupujący online z dużą ilością gotówki oraz wysoki popyt na dobra luksusowe.

Jak wynika z badania Luxury Study opublikowanego w listopadzie przez Bain & Company, rosnąca liczba bogatych millenialsów, a zwłaszcza młodych ludzi z pokolenia Z, będzie stanowić 70 proc. rynku luksusu z pierwszej ręki do 2025 roku. Coraz częściej dzieje się to pod wpływem produktów na TikToku, Twitterze czy Instagramie. Nic dziwnego, że wielu z tych zaawansowanych technologicznie klientów nie widzi potrzeby posiadania prawdziwych sklepów i nie boi się kupować online.

Kolejnym warunkiem wstępnym dla rynku secondhand jest duży rynek detaliczny z pierwszej ręki. W tym przypadku branża osobistych dóbr luksusowych jest na dobrej drodze po dużym spadku w 2020 roku spowodowanym koronawirusem. Mimo to bieżący rok nie był całkowicie płynny, powracając do wzrostu dopiero w drugim i trzecim kwartale w porównaniu z rokiem 2019.

W ostatnim kwartale roku Bain spodziewa się 1 proc. wzrostu na rynku osobistych dóbr luksusowych z pierwszej ręki w stosunku do roku 2019. Dzięki temu osiągnąłby on najwyższy w historii poziom 283 miliardów euro – ponad dwukrotnie większy niż dwie dekady temu.

Ten ogromny wzrost był w dużej mierze napędzany przez wydatki w USA, które obecnie stanowią 31 proc. globalnego rynku, oraz w Chinach, kraju, który podwoił swój udział w rynku tylko w ciągu ostatnich dwóch lat i obecnie stanowi 21 proc. rynku.

Bain wiąże duże nadzieje z branżą i szacuje, że rynek osobistych dóbr luksusowych z pierwszej ręki może rosnąć o 6-8 proc. każdego roku i osiągnąć wartość 360-380 mld euro do 2025 roku. Z takimi liczbami, będzie mnóstwo wspaniałych dóbr, które trafią na rynek wtórny, gdzie chętni nabywcy będą mogli je kupić z coraz większą pewnością, że chodzi o autentyki. Wystarczy kilka kliknięć z zacisza własnego salonu.