Lufthansa odwołuje loty. Powodem dużo zachorowań

Tak wielu pilotów Lufthansy przebywa na chorobowym, że pierwsze loty międzykontynentalne musiały zostać odwołane. Jak poinformował rzecznik linii chodzi o loty zaplanowane na 23-26 grudnia i połączenia przez północny Atlantyk, chociażby do Bostonu, Houston i Waszyngtonu. W przypadku tych lotów najłatwiej było przebookować rezerwacje pasażerów. Odwołany został również jeden z lotów do Japonii i z powrotem.

Symulator lotów na terenie lotniska w Berlinie

„Planowaliśmy z bardzo dużym buforem. Ale okazało się, że to nie wystarczy w sytuacji, w której mamy tyle przypadków zachorowań” – powiedział rzecznik Lufthansy. Nie chciał on spekulować na temat związku tych przypadków z mutacją omikron, ponieważ Lufthansa nie dysponuje informacjami na temat rodzaju chorób pracowników.

Dla części pracowników znaleziono zastępstwo

Jako pierwszy o brakach kadrowych w Lufthansie poinformował portal „aero.de”. Zaznaczył również, że jedynie część pracowników udało się zastąpić współpracownikami.

Problem dotyczy części floty samolotów długodystansowych Airbus A330/A340, dla których rozpoczęto pilne wewnętrzne poszukiwania pilotów zastępczych na okres do początku stycznia. Według portalu „aero.de” w wewnętrznym okólniku napisano: „W obecnej sytuacji zwiększonej liczby zachorowań nie jest już w stanie obsługiwać wszystkich lotów”. Zaznaczono także, że trwają prace nad „odchudzeniem” planu lotów. Oprócz licznych przypadków chorób, sytuację kadrową komplikuje również obowiązek odbywania kwarantanny po przylocie z niektórych miejsc.

Obecnie trwają trudne negocjacje na temat przyszłej struktury kosztów w spółce macierzystej Lufthansy. Ma ona skurczyć się na na korzyść tańszych platform, takich jak Eurowings Discover, co nieuchronnie wiązałoby się z utratą wysoko płatnych miejsc pracy w Lufthansie. Doszło do wypowiedzenia umów, co może spowodować ponowne strajki od lata przyszłego roku.

Jeszcze niedawno Lufthansa oświadczyła, że w obecnej sytuacji pandemii bardziej elastycznie wdrażała istniejące koncepcje dotyczące sytuacji nadzwyczajnych. W związku z mutacją omikron jeden z rzeczników firmy zapewnił, że koncern zawsze ma rezerwy.

W okresie świątecznym wiele linii oferuje dodatkowe połączenia

Więcej połączeń w okresie świątecznym

W Europie ruch lotniczy w okresie Świąt Bożego Narodzenia jest w pełnym rozkwicie. Dotyczy to w szczególności takich operatorów lotniczych jak Easyjet (+41 procent w porównaniu z poprzednim tygodniem) oraz Wizz Air (+75 proc.), które zwiększyły liczbę połączeń w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie (16-22 grudnia), jak wynika z danych Eurocontrol, organizacji zajmującej się bezpieczeństwem lotniczym. Również Wizz, SAS i Ryanair oferowały więcej połączeń niż w tym samym tygodniu w przedkryzysowym roku 2019.

Lufthansa z 21-procentowym spadkiem liczby lotów w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat jest pod tym względem daleko w tyle. W perspektywie krótkoterminowej rozbudowała swój program jedynie o 1 procent.

(DPA/gwo)

