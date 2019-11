Lufthansa odwołała 1,3 tys. lotów, w tym te do Polski

Problemy mają dotknąć nawet 180 tys. pasażerów. Wynikają z konfliktu między związkiem zawodowym Ufo, który domaga się podwyżek dla personelu pokładowego (Lufthansa zatrudnia ich ok. 21 tys.), a przewoźnikiem, który szuka oszczędności.

Odwołane loty na trasach łączących Kraków i Warszawę z Frankfurtem i Monachium

Wśród odwołanych w czwartek lotów były m.in. zaplanowane na 10:30 i 12:30 loty z Krakowa do Frankfurtu i mający się odbyć o 17:20 lot z tego samego lotniska do Monachium. Do stolicy Małopolski nie dotarły też zaplanowane na 9:50 i 11:40 loty z Frankfurtu i mający przybyć o 16:40 samolot z Monachium. Odwołany jest też lot Monachium-Kraków, który miał przylecieć o 23:35.

Związek Ufo zapowiedział, że nie ma zamiaru przerywać strajku

Odwołano również niektóre połączenia z Frankfurtem i Monachium, wylatujące i przylatujące na warszawskie Lotnisko Chopina. W czwartek problem dotknął pasażerów, którzy chcieli skorzystać z lotów z Frankfurtu o godz. 8.35 i 18:15 i do tego miasta o godz. 9.20 i 19 oraz lotu z Monachium o 16:10 i do tego miasta o 17.10.

Wiadomo już, że nie odbędzie się również piątkowy lot z Franfurtu do Warszawy o 8:15 i lot w drugą stronę o 9:20.

Negocjacje mają być wznowione w weekend

Związek Ufo zapowiedział, że w weekend może podjąć dalsze negocjacje z Lufthansą, ale nie ma zamiaru przerywać strajku. Akcja protestacyjna nie obejmie też innych lini lotniczych, które należą do Lufthansy lub firma ma w nich udziały – czyli Swiss Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Eurowings.

dpa/ jm

