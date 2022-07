Ludzkość żyje na kredyt. „Jakby zamiast jednej Ziemi miała ich nawet pięć”

W porównaniu z rokiem ubiegłym, tzw. Dzień Przeciążenia Ziemi przesunie się zatem o jeden dzień do przodu. Poinformowała o tym dziś (22.07.2022) w Berlinie organizacja Germanwatch.

Prawie dwie Ziemie, a nawet pięć

– Ludzkość w tej chwili zużywa obliczeniowo 1,75 Ziemi, a konsekwencjami tego nadmiernego zużycia obciążamy dziś przede wszystkim ludzi biednych i przyszłe pokolenia, i to z coraz większą intensywnością – ostrzegł Christoph Bals, dyrektor polityczny organizacji Germanwath, zajmującej się ochroną środowiska i rozwojem.

Dzień Przeciążenia Ziemi ustalany jest przez międzynarodowy niezależny think tank Global Footprint Network. Niemiecki Dzień Przeciążenia Ziemi, zwany także Dniem Długu Ekologicznego, przypadł już 4 maja tego roku.

– Gdyby wszyscy ludzie prowadzili interesy tak jak my w Niemczech, potrzebowalibyśmy nie dwóch planet, tylko aż trzech – powiedział Christoph Bals. Co gorsza, obecnie wszystkie kraje członkowskie UE „obchodzą” swoje narodowe Dni Przeciążenia Ziemi przed datą, która odnosi się do tego dnia w skali światowej.

Według obliczeń naukowców ludność świata potrzebowałaby 2,4 Ziemi, gdyby żyła tak, jak w Chinach; a gdyby wszyscy ludzie żyli tak, jak w USA, potrzebowaliby aż 5,1 Ziemi.

Z ich obliczeń wynika ponadto, że wzrost zużycia zasobów jest bezprecedensowy w historii ludzkości: w 1970 roku po raz pierwszy przekroczył kondycję Ziemi; w 2000 roku Dzień Przeciążenia Ziemi przypadł już we wrześniu. Ze względu na skutki pandemii koronowirusa, dzień ten w 2020 roku był późniejszy niż w 2019 roku. W 2021 roku zadziałał jednak tzw. efekt odbicia i gwałtowny wzrost emisji doprowadził do tego, że Dzień Przeciążenia Ziemi ponownie osiągnął poziom z 2019 roku.

Odpowiedzialność firm

Organizacja Germanwatch zaapelowała do polityków o pociąganie firm do odpowiedzialności za ich działania i wspieranie ochrony klimatu na Ziemi. Planowane na szczeblu UE inicjatywy dotyczące ustaw o łańcuchu dostaw i pakietu klimatycznego muszą być opracowane w taki sposób, aby skutecznie ograniczyć zużycie zasobów na naszej planecie.

– Dzień Przeciążenia Ziemi uświadamia nam, że musimy gruntownie przemyśleć nasz sposób prowadzenia działalności gospodarczej – stwierdził Finn Robin Schufft, specjalista ds. odpowiedzialności korporacyjnej w organizacji Germanwatch.

– UE, ze swoim ponadprzeciętnym zużyciem zasobów, nie może dłużej nakładać kosztów jej destrukcyjnych praktyk biznesowych na środowisko i osoby najbardziej nimi dotknięte, zwłaszcza w krajach globalnego Południa – dodał.

Działacze organizacji Germanwatch podkreślają, że firmy muszą w końcu wziąć odpowiedzialność za swoje działania i dostosować modele biznesowe do limitów ekologicznych i zasad dotyczących poszanowania praw człowieka. Prowadzone obecnie na szczeblu UE negocjacje w sprawie unijnego prawa dotyczącego łańcucha dostaw zawierają jedynie niewystarczające zobowiązania w zakresie ochrony środowiska.

„Przedsiębiorstwa powinny opracować swoje plany rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem celu w postaci niedopuszczenia do wzrostu średniej temperatury na Ziemi powyżej 1,5 stopnia Celsjusza, przy czym ten cel powinien znaleźć odbicie także w ich działaniach zmierzających do ograniczenia emisji w ich łańcuchu wartości w perspektywie krótko i średniookresowej” – apeluje organizacja Germanwatch.

