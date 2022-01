Ludzie – orkiestra. Finał WOŚP a niemiecki „Ordnung”

Finały WOŚP w Niemczech miały odbyć się w restrykcji 2G plus* i z ograniczoną liczbą uczestników, lecz wymagania chociażby niemieckich urzędów zdrowia (odpowiednik sanepidów) okazały się trudne do spełnienia.

„Mordęga zamiast święta radości"

– To byłaby dla Was i dla nas mordęga a nie święto radości – napisał na swoim Facebooku sztab z Darmstadt-Frankfurt, odwołując ostatecznie tegoroczny finał na żywo. Także impreza w Wuppertalu była na dwa tygodnie przed godziną zero dopięta na ostatni guzik i dokładnie wtedy właściciel „Brauhausu" wypowiedział umowę. – Ale ja to rozumiem. Przepis to przepis – mówi odpowiedzialny za scenę i artystów Adam Powalla. Gastronom nie mógł robić wyjątku, mimo że z orkiestrą współpracuje od lat.

Sztab w Oberhausen

Orkiestra w Bonn również krótko przed finałem musiała pogodzić się z tym, że w tym roku pandemia pokrzyżowała jej plany. – Miesiąc wcześniej obdzwanialiśmy wszystkie możliwe instytucje: Urząd Porządku Publicznego (Ordnungsamt), ratusz, a nawet Ministerstwo Zdrowia. Totalny paraliż decyzyjny. Na nasze pisma z konkretnymi zapytaniami przychodziły pytania. – Na przykład o to, czy i jak zagwarantujemy to, że ludzie na imprezie nie zaczną tańczyć – wymienia Marcin Świetlik, szef sztabu w Bonn, który w ostatniej chwili przeniósł imprezę na obrzeża Kolonii.

Więcej szczęścia miał sztab w Oberhausen. – Tak się składa, że mamy swój lokal, gdzie gramy gościnnie od 20 lat – mówi Leonard Paszek, szef tamtejszego sztabu. Matecznik orkiestry w Oberhausen, restauracja „Gdańska” prowadzona przez Marię i Czesława Gołębiewskich to ważny adres Polonii na kulturalnej mapie Zagłębia Ruhry.

Dlatego sztab w Oberhausen, jako jeden z nielicznych w Niemczech, mógł zorganizować imprezę na żywo. Większość, w tym również Frankfurt nad Menem, przeniósł cały finał do internetu.

Certyfikat jako bilet wstępu

Biletem wstępu na finał w Bonn i Oberhausen był certyfikat szczepionkowy. Wejście na salę miało jedynie sto w pełni zaszczepionych osób. Przy wejściu wnikliwie sprawdzano certyfikaty covidowe. Przy wysokich karach w Niemczech za nieprzestrzeganie obostrzeń, organizatorzy nie chcieli ryzykować. Przed imprezą przez profil organizacji na Facebooku przetoczyła się prawdziwa burza. – Zarzucano nam, że segregujemy ludzi, że orkiestra dzieli – mówi Świetlik. Ale mimo wszystko takie akcje można uznać za margines – komentuje Leonard Paszek, szef sztabu z Oberhausen, który również musiał mierzyć się z podobnymi sytuacjami.

Potrzeba matką wynalazków

Mimo tego, że problemy się piętrzą, WOŚP w Niemczech co roku bije swoje własne rekordy zbiórek. – W tym roku mieliśmy aż 30 puszek w polskich sklepach na terenie Oberhausen i okolic – mówi zadowolony Paszek.

Już w 2021, gdy z powodu pandemii w Niemczech mogło spotkać się zaledwie kilka osób, WOŚP musiała zejść do internetowego podziemia. – Kompletna improwizacja – wspomina Marcin Świetlik z Bonn. Z odsieczą rozrzuconej po całych Niemczech Polonii przyszły kanały społecznościowe. Na pomysł licytacji na Whatsappie wpadł sztab w Wuppertalu.

– Nieskromnie przyznam, że zaczęło się u nas i podchwycił to cały świat – mówi pomysłodawczyni Agnieszka Sanakiewicz. – W pierwszym finale w pandemii w 2020, Warszawa proponowała przeprowadzanie licytacji na zoomie, ale wiedzieliśmy, że to nie chwyci, że to zbyt nowe i skomplikowane narzędzie i lepiej poszukać czegoś, co ludzie już znają. Whatsapp okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo dużej rotacji na grupie licytacji meldowało się przeciętnie 230 osób jednocześnie. Dzięki temu np. sztab w Oberhausen już przed finałem miał na koncie około 10 tys. euro. Wśród fantów kupon na tatuaż (wylicytowany za 700 euro!), koszulka Schalke04 z podpisami piłkarzy czy wycieczka Fiatem 126p po okolicach zamku Hohensyburg w Dortmundzie w asyście fotografa Roberta Widery. W Bonn kolejny raz pod whatsappowy młotek poszły „Księgi Jakubowe” z autografem Olgi Tokraczuk (wylicytowane wielokrotnie po 1000 euro) We Frankfurcie licytowano kurtkę Michała Wiśniewskiego.

WOŚP na kółkach

Wuppertal wyzancza trendy w jeszcze jednej dziedzinie: to tu wymyślono „WOŚP na kółkach” – Taka już jestem. Jak nie drzwiami, to oknem, jak nie oknem, to podkop zrobię, mówi Agnieszka Sanakiewicz, która rok temu prezentowała „WOŚP na kółkach” samemu Owsiakowi.

Akcja polega na tym, że wolontariusze nie wychodzą na ulice z puszkami, a na nie wyjeżdżają. Od domu do domu po Wuppertalu, Remcheid, Gevelsberg, Hagen, Ennepetal, Schwelm, Haslinghausen – do tego na dodatkowych, własnych kółkach – jeździ też niepełnosprawny Łukasz, rozwożąc ciasta, pierniki, torciki, które w dniu finału można było zamówić przez Whatsapoa. – Oczywiście ciasto w zamian za mały datek: od jednego do miliona euro, zachęcał z Facebooka Robert Parusel, wuppertalski wolontariusz. Jestem zachwycony szczodrością Polaków – mówi Paszek, który od ośmiu lat kieruje orkiestrą w Oberhausen, cho przyznaje, że sztab nie wychodzi z ofertą do Niemców. – Oprócz tych, gości, którzy tego dnia wpadną do restauracji. Ale i nie ma takiej potrzeby, dopóki nie mamy opanowanego środowiska polonijnego. Tu ciągle jest duży potencjał, dodaje.

Łukasz, niepełnosprawny wolontariusz z Wuppertalu

Efekt pandemii

Pandemia i obostrzenia nieźle namieszały też w programach wośpowych imprez – W Bonn gościem specjalnym miała być kultowa „Łydka Grubasa”. Z oczywistych powodów kapelę zawrócono niemal z drogi. We Frankfurcie, gwiazda wieczoru – Michał Wiśniewski, musiał zagrać online.

Na scenie błyszczały więc regionalne gwiazdy. W Bonn mogli zagrać ci, na których zawsze można liczyć i których akurat nie dopadł wirus: Sławek Olszamowski, Freja Blue, Artur Wojtyczka. W Oberhausen Grażka Szklarska i zespól Polton.

Z powodu wirusa także w Oberhausen odpadło wielu od lat zaangażowanych w orkiestrę. – Niektórych niezaszczepionych, naprawdę szczerze mi w tym roku brakowało. Ale cóż, takie są zasady – mówi Paszek. A ponieważ życie nie zna próżni, w miejsce starej gwardii pojawili się młodzi. – W tym roku byli wyjątkowo widoczni – dodaje. Sztab w Wuppertalu też stara się przygarnąć każdego młodego i przygotowywać narybek. – Dwa lata temu przyszedł do nas Sebastian, mówi Agnieszka. –Zapytałam, co lubi najbardziej, a on na to, że grać w Fifę. Więc załatwiliśmy kilka Xboxów, a chłopak zorganizował turniej. Było świetnie! – dodaje podeksytowana.

Maciej Orłoś

Nas też to wkurza!

– Tak, tak, nas też to wkurza! Marzymy, abyśmy wszyscy, jak dawniej, mogli być razem. Jednak chcemy i musimy przestrzegać zasad epidemiologicznych, bo tylko w ten sposób finał miał szansę się odbyć – napisał do swoich przyjaciół na Facebooku sztab Darmstadt-Frankfurt. Na szczęście do sztabu dotarł dziennikarz i prezenter Maciej Orłoś, z którym pewien szczodry szczęściarz zje w poniedziałek obiad w „Gospodzie za Wiejską Chatą". I bynajmniej nie w tempie Teleekspressu, z którego prezenter "wysiadł" już dobre kilka lat temu.

*2G plus to zaszczepieni i ozdrowieńcy, przy czym zaszczepieni dwoma dawkami i ozdrowieńcy muszą okazać negatywny wynik testu.