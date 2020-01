Lot przejmuje linie lotnicze Condor

– Razem będziemy mogli obsługiwać dwa razy więcej pasażerów niż dotychczas i dzięki temu zbudować jedną z prężniejszych grup lotnicznych w Europie – powiedział Ralf Teckentrup, prezes Condora.

Niemieckie, czarterowe linie lotniczne Condor od 2009 roku należały do biura turystycznego Thomas Cook, które w zeszłym roku ogłosiło upadłość. Condora uratował kredyt udzielony przez państwo niemieckie w wysokości 380 mln euro. Ma on być spłacony do połowy kwietnia tego roku. LOT zapowiedział szybkie uregulowanie długu.

Condorem interesowali sie jeszcze dwaj inni inwestorzy, amerykański Apollo i brytyjski Greybull. Od dziś wiadomo, że właścicielem została Polska Grupa Lotnicza, która jest własnościa Skarbu Państwa.

Dzięki umowie z LOTem uratowanych zostało prawie pięć tysięcy miejsc pracy, a LOT wzbogacił sie o kolejne 60 maszyn.

(Reuters,dpa / horb)