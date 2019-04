Logopeda autorem dziecięcego porno

Niemieccy śledczy zidentyfikowali ofiary afery z dziecięcą pornografią, która została ujawniona w marcu. Już nie ma wątpliwości, że są to dzieci z przedszkola w dzielnicy Heuchelhof w Würzburgu, które były pacjentami pracującego tam logopedy. Poinformowała o tym policja oraz specjalna instytucja powołana do walki z cyberprzestępczościąw Bawarii. Z informacji tych wynika, że zdjęcia zostały wykonane w pomieszczeniach przedszkola.

Logopeda jest podejrzany o to, że latami produkował filmy z dziecięcą pornografią i udostępniał je w darknecie czyli tzw. "ciemnej sieci". Wobec partnera logopedy, który był jednocześnie wiceszefem przedszkola, początkowe podejrzenia nie znalazły potwierdzenia.

Rodzice dzieci są oburzeni. Z informacji śledczych wynika, że powiadamianie rodziców tych dzieci, które znalazły się na nagraniach, odbywało się przy wsparciu psychologów i specjalistów od interwencji kryzysowej. Zostali oni poinformowani o dalszych możliwościach korzystania z opieki.

Dotychczas nie pojawiły się przesłanki, by sądzić, że nadużycia odbywały się za wiedzą personelu. Jak informują śledczy, podejrzany znajdujący się w areszcie śledczym złożył oświadczenie, którego treści nie ujawniono. Policja próbuje identyfikować kolejne ofiary i kolejne miejsca, w których mogło dojść do molestowania dzieci. Ofiary to wyłącznie chłopcy w wieku przedszkolnym.

