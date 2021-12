Lockdown na Sylwestra. Dużo mniej rannych

Tak wynika z danych opublikowanych przez niemiecką kasę chorych Barmer. O ile po zabawach noworocznych na przełomie 2019 i 2020 roku do szpitali w Niemczech trafiło 6200 rannych osób, to rok później – w czasie lockdownu – liczba rannych zmniejszyła się do 3800. To spadek o ok. 40 procent.

Pod uwagę brany był okres od 29 grudnia do 2 stycznia. Badano przypadki przyjęć do szpitali osób, które odniosły obrażenia spowodowane fajerwerkami albo z powodu nadużycia alkoholu. Chodziło głównie o zatrucia alkoholowe, wstrząśnienia mózgu, urazy akustyczne, obrażenia oczu i dłoni oraz poparzenia.

Bez zabawy w lockdownie

Od połowy grudnia 2020 do stycznia 2021 obowiązywał w Niemczech surowy lockdown z powodu pandemii koronawirusa, który wprowadzał zakaz sprzedaży artykułów pirotechnicznych i ograniczenie w kontaktach społecznych.

Także w tym roku władze Niemiec zdecydowały się zabronić sprzedaży fajerwerków i zakazać zgromadzeń. Tłumaczy się to napiętą sytuacją niemieckich szpitali, które zapełnione są pacjentami chorującymi na COVID-19 i którym trudno byłoby przyjąć dodatkowe tysiące rannych.

(EPD,AFP/szym)