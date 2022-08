Litwa pół roku po rosyjskim ataku na Ukrainę. „Napięcie”

Litwa od początku wybuchu wojny w Ukrainie zaangażowała się w proces pomocy ukraińskim uchodźcom i ukraińskim siłom zbrojnym. Litewski Departament Migracji podaje, że Litwa już przyjęła ponad 60 tys. ukraińskich uchodźców, a przedsiębiorcy i mieszkańcy kraju, którzy zatrudniają uchodźców bądź zapewniają im nocleg mogą liczyć na dotacje. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej poinformowało, że w tym celu już wypłacono milion sto tysięcy euro, urzędnicy podają, że ogółem rząd na dotacje przeznaczył – 6,3 mln euro.



Z danych, jakie podaje Ministerstwo Oświaty wynika, że w litewskich, rosyjskich i polskich szkołach na Litwie uczyło się w 2021/2022 roku szkolnym około 10 tys. dzieci z Ukrainy, kolejne 4 tys. miało się uczyć zdalnie w szkołach w Ukrainie. Eksperci z Ministerstwa szacują, że łącznie liczba ukraińskich dzieci w wieku szkolnym na Litwie przekroczy 20 tys. osób. Obecnie placówki oświatowe na Litwie intensywnie przygotowują się do początku nowego roku szkolnego i napływu dzieci uchodźców z Ukrainy.



Arvydas Anušauskas, litewski Minister Obrony na łamach litewskiej prasy informował, że dotychczas Litwa przekazała Ukrainie sprzęt i wyposażenie na sumę około – 123 mln. euro. Mieszkańcy Litwy sfinansowali też w ramach zbiórki publicznej zakup bojowego drona Bayraktar, zbiórkę zainicjował znany litewski dziennikarz i działacz społeczny Andrius Tapinas. W ciągu trzech dni na kupno drona zebrano prawie 6 mln euro. Dziennikarz zainicjował kolejną zbiórkę, znowu dla ukraińskiej armii, jak na razie na konto wpłynęło około milion sto tysięcy euro. Tapinas podaje, że ta kwota systematycznie się powiększa.

"Niechęć do wszystkiego co rosyjskie"



Zanim w Ukrainie wybuchła wojna, język rosyjski był i nadal jest najbardziej oprócz litewskiego, który jest językiem państwowym, rozpowszechnionym językiem na Litwie. Z danych litewskiego Departamentu Statystyki, wynika, że na Litwie z 2 mln. 800 tys. mieszkańców znajomość języka rosyjskiego deklaruje około 1 mln. 700 tys. mieszkańców, a polskiego – nieco ponad 220 tys.



Oleg Jerofiejew, naczelny redaktor portalu DELFI.ru, największego rosyjskojęzycznego portalu informacyjnego na Litwie, w rozmowie z DW zaznaczył, że „niechęć, do wszystkiego co jest rosyjskie, rosyjskojęzyczne bądź ma związek z kulturą rosyjską, jaką wywołała inwazja Rosji w Ukrainie dało się odczuć również na Litwie. W społeczeństwie można zauważyć napięcie”. Jerofiejew jednak jest przekonany, „że było to raczej zjawisko wywołane przez stres i szok, którego doświadczyliśmy wszyscy po tym, gdy Rosja dokonały inwazji w Ukrainie”. Nasz rozmówca zaznacza, że wielu spośród rdzennej rosyjskiej mniejszości na Litwie zabrało publicznie głos, potępiając Rosję i popierając Ukrainę.



Ekspert ds. dezinformacji dr Wiktor Denisenko wyjaśnia, że na Litwie mają miejsce interesujące procesy społeczne. – Mamy ciekawą sytuację, ludzie owszem są niechętni wobec np. rosyjskiego języka, ale jednocześnie na Litwie częściej słychać język rosyjski. Posługuje się nim wielu uchodźców z Ukrainy, którzy nie znają ojczystego, ukraińskiego lub jak na razie w niewystarczającym stopniu nauczyli się języka litewskiego. W tym ostatnim wypadku korzystają z rosyjskiego, aby komunikować się z mieszkańcami Litwy – tłumaczy Denisenko.

Litwa w podwyższonej gotowości

Nie wrzucać do jednego worka

Aleksander Radczenko, prawnik, działacz społeczny, doradca przewodniczącej Sejmu Litwy zauważa, że „od początku wojny liderzy polityczni Litwy, np. premier Litwy Ingrida Šimonytė czy przewodnicząca Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen apelowali do społeczeństwa litewskiego o to, aby bardzo wyraźnie rozgraniczyć – Rosję, Kreml oraz tych, którzy uczestniczą w ataku na Ukrainę i miejscowych Rosjan, czy też Rosjan z Rosji, którzy z niej uciekają, bo nie popierają działań Putina”. Prawnik i działacz społeczny zauważa, że wielu z ukraińskich czy białoruskich uchodźców na Litwie, „z powodu niedostatecznej znajomości języka litewskiego czy angielskiego, posługuje się językiem rosyjskim. Litwini natomiast rozumieją, że negatywny stosunek wobec języka rosyjskiego może uderzyć też w tych uchodźców”. Dlatego generalnie w społeczeństwie na Litwie „panuje dość duże wyrozumiałość i tolerancja, jeśli ktoś obok mieszkający i pracujący posługuje się językiem rosyjskim”.



Andrzej Pukszto, politolog i wykładowca na uniwersytecie im. Witolda Wielkiego w Kownie zauważa, że „większość mieszkańców popiera Ukrainę i jej mieszkańców w ich walce z napaścią Rosji”. Zaangażowanie Litwinów jest „nadal bardzo mocne, zmęczenia tematem nie ma, chęć pomocy nadal jest widoczna zarówno pośród przywódców państwa i polityków jak i pośród zwykłych obywateli. Zmienił się stosunek wobec Rosji, Kremla i Litwa opowiada się za bezapelacyjnym wprowadzeniem sankcji” – podsumowuje Andrzej Pukszto.