Listy do Nieba. Czego życzą sobie dzieci?

W Niemczech istnieje siedem oddziałów poczty bożonarodzeniowej, do których dzieci mogą przysyłać swoje świąteczne listy. Adresatem może być Mikołaj, Dzieciątko lub Niebo – w zależności od wybranego adresu. Placówki znajdują się bowiem w miastach, których nazwy związane są albo z aniołem (niem. Engel), niebem (Himmel) lub Miłołajem (Nikolaus).

Listy można wysyłać także w innych niż niemiecki czy angielski językach. Oddziały – jak ten w Engelskirchen koło Kolonii – zadbały bowiem dodatkowo o obsługę w języku polskim, ukraińskim, francuskim, hiszpańskim, czeskim, chińskim i innych.

O czym marzą dzieci?

W siedmiu oddziałach świątecznej poczty w Niemczech piętrzą się już dziesiątki tysięcy listów od najmłodszych, na które odpowiadają wolontariusze.

W świątecznych listach najczęściej pojawiają się prośby o zabawki i rzeczy do rysowania czy majsterkowania. Na przykład Enya chciałaby maszynkę do waty cukrowej, Henry – tablet, a Anna – konika. – Wśród dziewczynek nadal bardzo popularne są jednorożce i wracają lalki Barbie – mówi Britta Toellner, rzeczniczka oddziału poczty w Engelskirche. Dziewczynki często proszą także o kredki i rzeczy do kreatywnej zabawy, takie jak koraliki czy ozdobny papier. Na zaskakująco wielu listach życzeń pojawia się także maszyna do szycia dla dzieci – zdradza Toellner.

Chłopcy z kolei życzą sobie specjalnych pojazdów budowlanych typu wywrotka czy dźwig.

Świąteczna lista życzeń

– Co roku na czele rankingu są zestawy Playmobil, klocki Lego i zwierzęta firmy Schleich. To odwieczni faworyci – mówi Rosemarie Schotte ze świątecznej poczty w Himmelstadt w Bawarii. Na topie są także tablety, telefony komórkowe i zegarki typu smart.

Dzieci w oddziale poczty świątecznej w Engelskirchen Zdjęcie: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Poza tym na listach życzeń można zobaczyć prawie wszystko, a nieraz prośby są bardzo konkretne: „neonowy zielony rower elektryczny”, „szlam w kolorze zielonym i różowym”, „benzynowy quad dla dzieci”, „świecące szydełka”, „robot sprzątający”. W wielu listach dzieci życzą sobie także „słodkich” zwierząt domowych – psów, kotów, królików, chomików, ale przede wszystkim koni.

Rzadziej pojawiają się na listach życzeń takie klasyki, jak teatrzyk kukiełkowy, sklepik czy domek dla lalek – zdradza Rosemarie Schotte, która prowadzi świąteczny oddział poczty od ponad 30 lat.

Pokój w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie

Listy przysyłane przez dzieci są zwykle ozdobione naklejkami lub własnoręcznie namalowanymi obrazkami. Zdarza się, że nie zawierają życzeń, tylko pytania do Dzieciątka lub Mikołaja typu: „Ile masz lat?”, „Co najbardziej lubisz jeść?”.

Oprócz życzeń materialnych wiele dzieci życzy sobie także pokoju. – O ile w przeszłości życzyły sobie ogólnie pokoju na świecie, teraz często odnoszą się konkretnie do pokoju w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie – mówi Britta Toellner.

Duża część dzieci życzy sobie także więcej aktywności z rodziną. „Życzę sobie, żeby mama i tata mieli dużo czasu na zabawę” albo: „Żeby dziadek często przychodził” – piszą w listach. Czasami chodzi o konkretne czynności, takie jak zabawa, pieczenie lub wycieczki do określonych miejsc, ale wiele dzieci chce po prostu, aby rodzice lub dziadkowie spędzali z nimi więcej czasu.

Według reprezentatywnego sondażu YouGov Niemcy planują w tym roku wydać średnio 295 euro na prezenty świąteczne dla dzieci. Największym powodzeniem będą zapewne cieszyć się znowu bony prezentowe, zabawki i książki.

(DPA/dom)

