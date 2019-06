Lider chadeków: Nie ma mowy o współpracy CDU-AfD

Paul Ziemiak napisał w czwartek (20.06.2019) na Twitterze: „Wobec powracających we wschodnioniemieckiej CDU wewnętrznych debat o ewentualnej współpracy z AfD, niech zapamiętają to sobie WSZYSCY: CDU kategorycznie odrzuca jakąkolwiek koalicję czy współpracę z AfD. To nie tylko moje zdanie, tylko uchwała konwentu federalnego partii CDU”. Ten wpis to reakcja na poczynania chadeckich polityków na wschodzie RFN.

Ulrich Thomas

Odmienne zdanie wschodniej CDU

Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego CDU w Landtagu Saksonii-Anhalt Ulrich Thomas wywołał nową debatę na temat podejścia jego partii do AfD. „W żadnym razie nie powinniśmy wykluczać koalicji (z AfD – przyp. red.). Teraz nie jest to możliwe, ale nie wiemy, jak będzie za dwa lata czy za pięć" – powiedział on w rozmowie z „Mitteldeutsche Zeitung”. W Saksonii- Anhalt w roku 2021 będzie wybierany nowy landtag. „AfD ma co prawda wielu radykalnych polityków, ale są tam także liberalne siły. Zobaczymy, który nurt weźmie górę" – wyjaśniał.

"Podobne cele"

Ulrich Thomas i Lars-Joern Zimmer, będący także wiceszefem klubu CDU, argumentują we wspólnym memoriale, że wyborcy CDU i AfD mają rzekomo podobne cele. „Niemcy wciąż jeszcze w większości są konserwatywni. CDU jednak zniechęciła swoich zwolenników, nie przeciwstawiając się dość stanowczo multikulturowym nurtom lewicowych partii i ugrupowań” – napisali.

Jesienią br. w Saksonii, Brandenburgii i Turyngii odbywać będą się wybory do parlamentów krajowych. Według sondaży AfD mogłaby po części stać się tam najsilniejszą partią.

