Lider CDU za wolnym handlem UE-USA

Kandydat konserwatywnej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) na kanclerza i prawdopodobny faworyt przedterminowych wyborów w lutym w Niemczech, Friedrich Merz, wezwał do pozytywnego podejścia do relacji handlowych z USA i do powrotu prezydenta Donalda Trumpa.

„Potrzebujemy pozytywnej agendy z USA, która przyniesie korzyści zarówno amerykańskim, jak i europejskim konsumentom” – powiedział Merz w wywiadzie dla niemieckiej agencji informacyjnej dpa opublikowanym w czwartek (2.01.).

Zalecił nawet rozważenie ponownych prób zawarcia umowy o wolnym handlu między UE a USA, po tym jak poprzednie wysiłki, nazwane TTIP, zostały wstrzymane w 2017 r., na początku pierwszej kadencji Trumpa.

„Nowa europejsko-amerykańska inicjatywa na rzecz wspólnego wolnego handlu mogłaby zapobiec niebezpiecznej spirali ceł” – powiedział Merz.

Lider opozycyjnych chadeków ma nadzieję zostać kanclerzem po lutowych przedterminowych wyborach do Bundestagu.

2025: Gorsze warunki dla eksporterów z UE

Merz wyjaśnił jednak, że spodziewa się trudniejszych warunków dla europejskich gospodarek po inauguracji Trumpa 20 stycznia.

Powiedział, że prawdopodobnie warto przygotować się na to, że Stany Zjednoczone będą bardziej koncentrować się na sobie i na własnych interesach, na przykład poprzez wyższe cła importowe, o czym Trump wielokrotnie mówił podczas kampanii wyborczej.

„Ale nasza odpowiedź na to nie powinna brzmieć: 'Teraz my też zaczniemy wprowadzać swoje cła” – powiedział Merz.

Lider CDU stwierdził też, że Niemcy muszą stopniowo obniżać stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 25% z obecnych poziomów zbliżonych do 30%. Jego zdaniem pozwoliłoby to uporać się z pozapłacowymi kosztami pracy i uczynić kraj ponownie atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wtedy Niemcy mogłyby powiedzieć Stanom Zjednoczonym: „Tak, jesteśmy gotowi stawić czoła konkurencji również z wami”.

Stany Zjednoczone są największym rynkiem eksportowym Niemiec, stanowiącym około 10% całej sprzedaży zagranicznej, czyli 157,9 mld euro (około 163,5 mld USD) w 2023 roku. Jak wynika z częściowych danych za rok 2024, wielkość ta nadal rosła. Taryfy celne wprowadzone przez USA mogłyby zatem mieć poważne konsekwencje dla niemieckiej gospodarki.

Nadwyżka Niemiec w handlu z USA

Stany Zjednoczone są z kolei trzecim co do wielkości źródłem niemieckiego importu – daleko za Chinami i nieco za Holandią. Z USA pochodzi około 7% niemieckiego importu – to 94,7 mld euro.

Oznacza to, że Niemcy mają rekordową roczną nadwyżkę handlową z USA w wysokości nieco ponad 63 miliardów euro, która nieznacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat.

Stany Zjednoczone są również najczęstszym miejscem bezpośrednich inwestycji niemieckich firm.

Trump często ubolewał nad tą nierównowagą w handlu dwustronnym, szczególnie podczas kampanii wyborczej. W kilku wywiadach wspominał rozmowy z poprzednią kanclerz Angelą Merkel, w których miał narzekać na przykład na to, jak mało amerykańskich samochodów sprzedaje się w Niemczech w porównaniu do niemieckich w USA.

