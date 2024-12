Lider AfD podważa sens członkostwa Niemiec w NATO

„Do tej pory Europa była zmuszana do realizacji interesów Ameryki, a my to odrzucamy” – powiedział Tino Chrupalla w niedzielnym wywiadzie dla „Die Welt”. Wspólnota obronna musi „akceptować i szanować interesy wszystkich krajów europejskich, w tym interesy Rosji” – powiedział lider AfD. Jak dodał, „jeśli NATO nie może tego zapewnić, Niemcy muszą rozważyć, w jakim stopniu ten sojusz jest dla nas nadal przydatny”.

W tych stwierdzeniach polityk poszedł dalej niż mówi program wyborczy, który ma zostać przyjęty na styczniowej konwencji Alternatywny dla Niemiec w Riesa w Saksonii. Stwierdza on: „Dopóki nie zostanie ustanowiony niezależny i skuteczny europejski sojusz wojskowy, członkostwo w NATO i aktywna rola Niemiec w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) pozostaną centralnymi elementami naszej strategii bezpieczeństwa”.

Tino Chrupalla ponadto wezwał niemiecki rząd do uznania zwycięstwa Rosji w wojnie w Ukrainie i stwierdził, że „Rosja tę wojnę wygrała”. „Rzeczywistość dogoniła tych, którzy twierdzą, że chcą umożliwić Ukrainie wygranie wojny” – kontynuował. Niemiecki rząd musi „w końcu dojść do punktu, w którym chce zakończyć wojnę” – dodał polityk.

AFP/sier

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>