Liczba podanych szczepionek rośnie – ale nie wszędzie równie szybko

– To jest jedno z największych osiągnięć logistycznych naszego kraju – napisał w środę (25.08.2021) na Twitterze niemiecki minister zdrowia Jens Spahn. Według informacji resortu podano w Niemczech już 100,2 mln dawek.

Większość szczepionek trzeba podać w dwóch dawkach, żeby uzyskać pełną ochronę. Więc w pełni zaszczepionych jest już 49,4 mln osób, czyli 59,4 proc. populacji. Pierwszą dawkę przyjęło już 54,5 mln, czyli 64,4 proc. Tylko we wtorek podano ponad 280 tys. dawek.

Według najnowszych danych Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) w 6 z 16 krajów związkowych ponad 60 proc. mieszkańców jest już w pełni zaszczepionych. Prowadzi Brema z 69,5 proc., za nią plasuje się Kraj Saary z 64,6 proc. i Szlezwik-Holsztyn z 63,3 proc. Najniższy odsetek w pełni zaszczepionych mieszkańców ma Brandenburgia z 54,3 proc. i Saksonia z 50,9 proc.

Sytuacja na świecie

Na całym świecie podano już ponad 5 mld dawek przeciwko koronawirusowi. Tak wynika z obliczeń agencji informacyjnej AFP, która podsumowała informacje od wszystkich oficjalnych organów poszczególnych państw. W tym zestawieniu prowadzą Chiny z 1,96 mld podanych dawek, w dalszej kolejności są Indie (589 mln) i Stany Zjednoczone (363 mln).

„Szokującą nierówność”

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) skrytykowała we wtorek „szokującą nierówność” w dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19. Na całym świecie 140 krajów zaszczepiło co najmniej dziesięć proc. swojej populacji. W Afryce do tej pory tylko cztery kraje osiągnęły ten pułap – powiedział szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Trzy kraje w ogóle jeszcze nie rozpoczęły kampanii sczepień: Burundi, Erytrea i Korea Północna. Szef WHO ubolewał nad brakiem „globalnej solidarności”.

