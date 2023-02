Leopardy dla Ukrainy. Także od Portugalii

Szef portugalskiego rządu António Costa obiecał dostawę czołgów Leopard 2 dla Ukrainy, ale dokładną ich liczbę pozostawił otwartą. Obecnie jego kraj jest w kontakcie z Niemcami w sprawie remontu czołgów - podała portugalska państwowa agencja informacyjna Lusa.

„Obecnie pracujemy nad tym, aby móc obejść się bez niektórych naszych czołgów. Wiem, ile czołgów zostanie wysłanych (przez nas na Ukrainę), ale to zostanie ogłoszone w odpowiednim czasie” - powiedział Costa podczas wizyty w portugalskiej misji wojskowej w Republice Środkowoafrykańskiej. Państwowej telewizji RTP Costa powiedział, że możliwy termin rozmieszczenia to ustalona na szczeblu europejskim perspektywa „do końca marca”.

Teraz Portugalia musi skoordynować się z Niemcami w sprawie „operacji logistycznej w celu dostarczenia części do zakończenia naprawy niektórych pojazdów, które nie były sprawne” - kontynuował Costa. Portugalski potencjał obronny musi pozostać zagwarantowany pomimo dostaw czołgów na Ukrainę, także po to, by móc wypełniać zadania w ramach NATO. Dlatego czołgi, które obecnie nie są sprawne, musiałyby zostać naprawione, aby zastąpić sprawne czołgi Leopard, które mają być dostarczone na Ukrainę.

Ministerstwo obrony nie potwierdziło jeszcze doniesień gazety „Correio da Manhã” z końca stycznia, według której Portugalia przygotowuje dostawę czterech czołgów Leopard. Portugalskie siły zbrojne dysponują łącznie 37 Leopardami 2A6, które przed laty zostały zakupione z drugiej ręki z Holandii.

Jak donosi dzisiaj magazyn „Der Spiegel”, budowanie koalicji przekazującel leopardy idzie wolniej niż planowano.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba powiedział wcześniej w tym tygodniu, że jego kraj otrzyma 120 do 140 zachodnich czołgów w ramach „pierwszej fali” dostaw od koalicji 12 państw.

(dpa/gsz)