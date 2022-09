Lauterbach: Nowe szczepionki to milowy krok

Wnioski dotyczące zmodyfikowanych szczepionek przeciwko podtypowi omikronu BA.1 złożyły w agencji EMA dwie firmy: biotechnologiczna BioNTech z Niemiec oraz amerykańska Moderna.

Obie nowe szczepionki oferują zdaniem niemieckiego ministra zdrowia Karla Lauterbacha „bardzo dobrą ochronę” przed znanymi obecnie starymi i nowymi wariantami wirusa.

Fakt, że stare szczepionki tracą teraz ważność, Lauterbach określił mianem „luksusowego problemu”. Każdy, kto chciał, mógł skorzystać ze szczepienia. „Jestem wdzięczny, że udało się dokonać tak ogromnego postępu naukowego” - powiedział socjaldemokrata w magazynie porannym telewizji publicznej ARD w czwartek.

Jak zapewnił szef niemieckiego sektora zdrowia jest on w kontakcie ze Stałą Komisją ds. Szczepień STIKO. Tydzień po zatwierdzeniu szczepionek przez EMA komisja wyda swoje rekomendacje.

Według planów Lauterbacha nowe szczepionki około 14 mln dawek ma być dostarczone do gabinetów lekarskich w ciągu dwóch kolejnych tygodni. Jak informuje Krajowy Związek Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, mogą one zamawiać nową szczepionkę do przyszłego wtorku. Regularne dostawy zaplanowano na 12 września. Zdaniem ministra zdrowia szczepienia nowymi szczepionkami mogą ruszyć. „Teraz jest optymalny czas na uzupełnienie luk w szczepieniach na jesień" - powiedział Lauterbach.

(DPA/AFP/jar)

