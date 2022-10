Lato jesienią: rekord ciepła w październiku

Według Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD) październik 2022 roku będzie co najmniej jednym z dwóch najcieplejszych październikowych miesięcy od początku prowadzenia pomiarów temperatury. W tej chwili meteorolodzy spodziewają się średniej 12,5 stopnia Celsjusza, co odpowiada rekordowej wartości z 2001 roku.

Bardziej maj niż październik

Ponieważ chodzi tu o różnice rzędu dziesiątych części stopnia Celsjusza, na razie nie wiadomo, czy poprzedni październikowy rekord zostanie wyrównany lub nawet przekroczony – poinformowała dziś (31.10.2022) centrala DWD w Offenbach. Temperatury i opady rejestrowane są w Niemczech nieprzerwanie od 1881 roku.

– Przeżyliśmy październik z temperaturami bardziej przypominającymi maj w naszym kraju, co ponownie stanowi rzut oka na naszą klimatyczną przyszłość – zaznaczył rzecznik prasowy DWD Uwe Kirsche.

Przy średniej temperaturze wynoszącej 12,5 stopnia Celsjusza, tegoroczny październik jest o 3,5 stopnia cieplejszy od wartości z obowiązującego na całym świecie okresu referencyjnego 1961-1990. W porównaniu z obecnym i jeszcze cieplejszym okresem 1991-2020, odchylenie od średniej wynosi 3,1 stopnia Celsjusza.

Ta jesień jest w Niemczech wyjątkowo ciepła

Kumulacja w tym tysiącleciu

Według Niemieckiej Służby Meteorologicznej, cztery najcieplejsze miesiące październikowe w ciągu ostatnich 140 lat przypadają na bieżące tysiąclecie (2001, 2006, 2014, 2022).

– Fakt skumulowania się wyjątkowo ciepłych miesięcy październikowych jest wyraźną oznaką zmian klimatycznych – powiedział meteorolog z DWD Andreas Friedrich.

Tegoroczny październik rozpoczął się stosunkowo chłodno, a najwyższe wartości temperatury osiągnięto dopiero pod jego koniec, zwłaszcza na południu Niemiec. Najcieplej było 28 października, gdy odnotowano temperaturę 28,7 stopnia Celsjusza w Muellheim koło Fryburga Bryzgowijskiego. Najwyższą temperaturę w październiku, od początku istnienia takich pomiarów, także odnotowano w tym mieście w Badenii-Wirtembergii. Było to 7 października 2009 roku, a zmierzona temperatura wynosiła 30,9 stopnia Celsjusza.

Z kolei najniższą temperaturę w tegorocznym październiku zmierzono w Karlshagen, na wschód od Greifswaldu. Było to 20 października, a słupek rtęci wskazywał warość minus 2,3 stopnia Celsjusza.

Niemcy: Zmiany klimatu dają się odczuć w Brandenburgii

W listopadzie również powyżej średniej

– Ciepłe wartości października są zwykle mierzone na początku miesiąca. To, że tak późno w tym miesiącu wystąpiły w niektórych miejscach kraju dni letnie, czyli dni z temperaturą powyżej 25 stopni Celsjusza, jest bardzo rzadkim zjawiskiem miesiąca – wyjaśnił meteorolog.

Tegoroczne lato było wyjątkowo ciepłe. Ze średnią temperaturą 19,2 stopnia Celsjusza jest jednym z czterech najcieplejszych od 1881 roku. A z prawie 820 słonecznym godzinami, było ono również najbardziej słonecznym latem od 1951 roku, czyli od czasu, gdy DWD zaczęła rejestrować liczbę godzin, w których świeci słońce.

Od początku listopada, czyli od jutrzejszego wtorku, w Niemczech spodziewana jest bardziej jesienna pogoda z temperaturą od 14 do 19 stopni Celsjusza. O ile w pierwszej połowie listopada temperatury mogą być nadal wyższe od średniej, to – według prognoz DWD – do końca listopada mają stale spadać.

(DPA/jak)

