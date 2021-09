Laschet atakuje na ostatniej prostej kampanii. Plan na 100 dni rządów

Na niespełna dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech chadecja CDU/CSU ciągle jest w sondażach o kilka punktów procentowych w tyle za SPD, a chadecki kandydat na kanclerza Armin Laschet zdecydowanie przegrywa w rankingach popularności z socjaldemokratą Olafem Scholzem.

Chadecy są jednak przekonani, że wynik wyborów nie jest przesądzony, a Laschet, krytykowany w minionych miesiącach za dość senną kampanię, przystępuje do ofensywy na ostatniej prostej licząc, że uda mu się jeszcze odwrócić niekorzystny trend w sondażach i uniknąć porażki.

Podgrzewanie do walki

W poniedziałek (13.09.2021) lider chadecji przedstawił partyjnym gremiom w Berlinie program natychmiastowych działań na pierwsze 100 dni po ewentualnym zwycięstwie wyborczym. Jak informowała nieoficjalnie agencja AFP, namawiał on członków swego ugrupowania, by nie zniechęcali się złymi sondażami.

Centrum prasowe podczas telewizyjnej debaty trojga kandydatów na kanclerza: Armina Lascheta (CDU/CSU), Annaleny Baerbock (Zieloni) i Olafa Scholza (SPD)

Na konferencji prasowej po spotkaniu władz partii Laschet przekonywał, że wybory 26 września będą przede wszystkim wyborem kierunkowym pomiędzy rządem na czele z konserwatystami a możliwą koalicją SPD, Zielonych i Lewicy. – Chodzi o zasadnicze pytanie, czy możemy dać ludziom więcej przestrzeni, czy wierzymy, że sprostamy wielkim wyzwaniom polityki klimatycznej poprzez przepisy i reguły, czy też może stawiając na siłę nauki, badaczy i innowacji – mówił Laschet.

Spisany na czterech stronach program natychmiastowych działań obejmuje 19 punktów, z których wiele już zapisano w programie wyborczym chadecji, ale które teraz miałyby zostać szybko wdrożone, jeżeli Laschet zostałby kanclerzem Niemiec. Dotyczy to na przykład obietnicy CDU w sprawie nieoprocentowanych, państwowych dopłat do instalowania paneli słonecznych na dachach. Zdaniem komentatorów dość mglista jest jednak zapowiedź stworzenia „sojuszu dla transformacji” klimatycznej z udziałem pracodawców, związków zawodowych, ekologów i naukowców.

Wiele obietnic socjalnych

Wielu zwolenników mogą przysporzyć Laschetowi obietnice socjalne i z dziedziny polityki rodzinnej. Jego program przewiduje ograniczene ciężarów podatkowych dla rodzin, a także podwyżkę zasiłku na dzieci, który aktualnie wynosi 219 euro na jedno dziecko miesięcznie. O ile miałby wzrosnąć – tego nie sprecyzowano.

Laschet zarzucił swym rywalom, że zamierzają podwyższać podatki. – Stanowisko CDU i CSU jest jasne: żadnych podwyżek podatków. Kropka – mówił na konferencji prasowej.

Ważnym punktem programu jest też opieka nad seniorami. Nierzadko opłaty za pobyt w domu opieki pochłaniają całe oszczędności seniorów, bo państwowe ubezpieczenie opiekuńcze nie wystarcza na pokrycie wysokich kosztów. Laschet chce ustawowego ograniczenia wysokości tej części kosztów, które seniorzy muszą pokrywać z własnej kieszeni. Pułap miałby wynosić 700 euro miesięcznie. Krok ten kosztowałby budżet państwa wiele miliardów euro.

Armin Laschet i Angela Merkel w Bundestagu

Popularności przysporzyć może Laschetowi także propozycja podniesienia z 450 euro do 550 euro miesięcznie pułapu nieopodatkowanego wynagrodzenia za tzw. mini pracę (Minijob), od którego opłaca się niewielkie składki socjalne. W Niemczech ta forma zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin dotyczy około 2,3 mln osób.

Merkel na ratunek

Jednym z ulubionych tematów lidera CDU w czasie kampanii wyborczej są złożone i długie procedury udzielania pozwoleń na inwestycje infrastrukturalne czy projekty związane z ochrona klimatu. Laschet stale obarcza SPD winą za tę hamującą rozwój biurokrację. Jego 19-punktowy plan przewiduje przyśpieszenie procedur związanych z budową tras kolejowych i sieci energetycznych, jak również redukcję obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorstw.

Dla wielu wyborców ważnym tematem jest bezpieczeństwo. Laschet chce, by co roku na dworcach instalowano 1000 kamer monitoringu, a kara minimalna za ataki na policjantów albo służby ratownicze miałaby zostać podwojona do sześciu miesięcy więzienia.

Według sondażu ośrodka badania opinii Insa z minionej niedzieli (12.09.2021) na SPD chce głosować 26 proc. wyborców, na CDU/CSU około 20 proc., a na Zielonych 15 proc. Jeszcze w połowie lata to Laschet i jego chadecy prowadzili w wielu sondażach.

Plan na pierwsze 100 dni rządów to nie ostatnia deska ratunku, po którą sięga lider chadecji. Na ostatniej prostej kampanii wesprzeć ma go odchodząca na emeryturę po 16 latach rządów kanclerz Angela Merkel. Będzie ona mu towarzyszyć w trakcie wieców wyborczych w Akwizgranie w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz w jej dawnym okręgu wyborczym w Stralsundzie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.