Niemiecka prasa o ulgach podatkowych: „ogromne koszty”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung" komentuje: „Niektórzy w koalicji naciskają na to, by ryczałtowa kwota (5 euro dziennie - red.) zwolniona z podatku z tytułu pracy w domu była niezależna od istniejącej już kwoty wolnej od podatku. Spowodowałoby to ogromne koszty, dlatego minister finansów Olaf Scholz (SPD) naciska na hamulec. Robi to z uzasadnionych powodów – podobnie jak rozsądnie optuje za tym, by ryczałt nie obowiązywał w tym samym dniu, w którym korzysta się z ryczałtu na dojazdy do pracy. Rząd musi pomagać, zwłaszcza w czasach pandemii. Jednak państwo nie może w koronakryzysie pokrywać każdej straty ani rozwiązywać każdego problemu wstecz. (…) Chodzi o pieniądze, które pochodzą od konkretnych osób: w tym także od sprzedawczyni, od opiekuna czy pracownika firmy sprzątającej biura – tych, którzy nie pracują w domu i nie mogą skorzystać z ryczałtu za home office.”

W dzienniku „Tagesspiegel" czytamy: „Górna granica 500 Euro, która ma obowiązywać w odniesieniu do ryczałtu za pracę w domu, wcale nie jest hojna. (…) Jeśli rząd akurat teraz lękliwie używa tego argumentu, odrzucając bardziej szczodrą i bardziej realistyczną regulację – to jest to mało wiarygodne. Po istnej orgii ulg, przesadnych zwrotów podatku i innych dotacji, oszczędzanie akurat na tych, którzy nadal pracują, czyli także wypracowują podatki, jest skąpstwem ulokowanym w niewłaściwym miejscu. Poza tym sprawia wrażenie tchórzliwego instrumentu wobec tych, którzy nie potrafią się dobrze bronić.”

Także „Handelsblatt" porusza kwestię nowych przepisów: „Nawet jeśli są ku temu dobre powody i rozmiar ulg będzie do udźwignięcia, pozostaje niesmak: Po raz kolejny koalicja rządząca sprawia wrażenie, że może każdemu wypłacić odszkodowanie za każde obciążenie czy wyzwanie tego kryzysu. Ci, którzy muszą zamknąć swoje firmy, dostają szczodre rekompensaty za utratę obrotów; bohaterowie koronakryzysu są zwolnieni z podatków od bonusów; rodziny dostają dodatki na dzieci i tak dalej. Każdy z tych środków da się uzasadnić, ale razem wzięte, prowadzą one do ogromnych kosztów. Oczywiście w kryzysie nie wolno być skąpym, pakiety pomocowe są jak najbardziej słuszne. Mimo to nie wolno tracić z oczu kosztów.”

„Koelner Stadt-Anzeiger" pisze: „Państwo to nie bankomat, z którego można po prostu wyciągnąć pieniądze – a już na pewno nie bez limitu. Państwo to my wszyscy. Chodzi o pieniądze, które każdy wpłaca do budżetu. (…) Także ten, kto nie może pracować zdalnie i nie skorzysta z ryczałtu. Rząd zrobiłby więc dobrze, wprowadzając ryczałt za pracę zdalną na czas pandemii, i to jak najszybciej, jednak w rozsądnym wymiarze. Pomysł jest zresztą tak dobry, że byłby też dobrą koncepcją na czas po pandemii.”

