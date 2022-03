Kułeba po spotkaniu z Ławrowem: „Bez postępów w sprawie zawieszenia broni”

Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy w Turcji nie osiągnięto postępów w sprawie zawieszenia broni.

– Rozmawialiśmy o zawieszeniu broni, ale nie osiągnęliśmy żadnego postępu w tej kwestii – powiedział szef dyplomacji Ukrainy Dmytro Kułeba dziennikarzom w Antalyi. Dodał jednak, że uzgodnił z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, że „rozmowy będą kontynuowane w tym formacie”. Ukraina jest gotowa do prowadzenia wyważonych rozmów dyplomatycznych – podkreślił. – Rosja nie dostanie kapitulacji Ukrainy.

Jak powiedział Dmytro Kułeba, odnosi on wrażenie, że Rosja nie jest teraz w stanie doprowadzić do zawieszenia broni. Najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie w Mariupolu – zaznaczył ukraiński minister spraw zagranicznych. Liczy na to, że Rosja pozwoli na utworzenie korytarzy ewakuacyjnych dla tego miasta.

Twarde żądania Moskwy

Podczas kolejnej rundy negocjacyjnej, tym razem w tureckiej Antalyi, szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow odniósł się – jak powiedział – do propozycji, które jego kraj złożył już wcześniej.

Żądania Moskwy wobec Kijowa są twarde: Ukraina powinna zmienić konstytucję i zrezygnować z dążenia do członkostwa w NATO. W zamian za to powinna być neutralna. Ponadto Kijów powinien uznać anektowany czarnomorski półwysep Krym za część Federacji Rosyjskiej oraz uznać za niepodległe państwa dwa separatystyczne regiony, Donieck i Ługańsk. Wszystkie te żądania Kijów odrzuca.

Ławrow ostrzega Zachód

Według Ławrowa omówiono także kwestie humanitarne. Szef rosyjskiego MSZ oskarżył Zachód o niebezpieczne zachowanie poprzez dostarczanie Ukrainie śmiercionośnej broni. Nie wiadomo, jak stwierdził, w czyje ręce trafią dostarczone Ukrainie wyrzutnie rakietowe.

Spotkanie Kułeby i Ławrowa rozpoczęło się w czwartek rano (10.03.2022). Pośredniczył w nich turecki minister spraw zagranicznych Mevlüt Cavusoglu. Turcja, będąca członkiem NATO, ma dobre stosunki zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. Ankara przyjęła rolę mediatora.

(AFP, RTR/dom)

