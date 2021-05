Kto obraża i podżega do nienawiści, będzie karany

Niemiecki rząd przyjął w środę (12.05.2021) projekt nowelizacji Kodeksu karnego, która ma na celu ochronę przed zniewagą ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, orientację seksualną czy niepełnosprawność. Wprowadza ona nowy rodzaj czynu karalnego, zniewagę o znamionach podżegania do nienawiści, za którą grozić ma do dwóch lat więzienia lub kara grzywny.

W praktyce oznacza to, że karalne będzie wysyłanie np. listów, wiadomości tekstowych czy mejli, znieważających grupy narodowe, religijne, mniejszości seksualne czy osoby niepełnosprawne. Według dotychczasowych przepisów nie jest to przestępstwo podżegania do nienawiści, bo zniewaga nie jest wyrażona publicznie. Nie jest to także zwykłe znieważenie, bo nie kieruje się przeciwko konkretnej osobie. Dlatego potrzebny jest nowy paragraf w kodeksie karnym – wyjaśniła minister sprawiedliwości Christine Lambrecht z SPD.

Ochrona przed atakiem na godność

Jak oświadczyła, nienawistne wiadomości często skierowane są bezpośrednio do adresatów. Członkowie społeczności żydowskiej i muzułmańskiej otrzymują obraźliwe, szydercze i pogardliwe listy. Nowy przepis zapewni „całościową, prawnokarną ochronę dotkniętym tym osobom, których godność jest atakowana” – podkreśliła Lambrecht.

Przewidziana kara za taką zniewagę o znamionach podżegania do nienawiści jest niższa niż przestępstwo podżegania do nienawiści, ale wyższa niż zwykłe znieważenie.

Sporny zakres nowego paragrafu

Jak podaje dziennik „Sueddeutsche Zeitung” w minionych tygodniach doszło do dyskusji w wielkiej koalicji wokół planu nowelizacji Kodeksu karnego. Chadecja CDU/CSU chciała ograniczyć ochronę w ramach nowego paragrafu do grup prześladowanych w przeszłości przez nazistów w obawie, by przepis nie był zbyt szeroko interpretowany. „Oznaczałoby to, że chronieni byliby Żydzi, Romowie i Sinti, ale nie muzułmanie” – pisze „SZ” w wydaniu internetowym. Interweniował jednak przewodniczący Centralnej Rady Żydów Josef Schuster, który oświadczył, że „rozumie się samo przez się”, iż taka ochrona nie może dotyczyć tylko osób i organizacji żydowskich”.

Zadowolony z kształtu przepisów jest pełnomocnik rządu ds. życia żydowskiego i walki z antysemityzmem Felix Klein. – Dobrze, że nowy przepis nie będzie dotyczył tylko Żydów, ale i innych grup dotkniętych dyskryminacją – oświadczył Klein, cytowany przez „SZ”.

DPA, KNA/widz