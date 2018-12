Kryzys we Francji. Zapowiada się gorący weekend

Barwy protestu

„Władza w ręce ludzi“

W wielu częściach Hongkongu demonstranci umawiali się, że będą mieli z sobą parasole tego samego koloru – przeważnie były one żółte. Grupa wydawała się dzięki temu bardziej homogeniczna. Pojawiły się też parasole ze znanym z piosenki Johna Lennona hasłem: „Power to the People“ - „Władza w ręce ludzi“.