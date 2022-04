WIDEO DNIA

Kryzys męskości a wojna. Czy wszyscy Ukraińcy chcą walczyć?

Ukraińscy mężczyźni uznani za zdolnych do służby wojskowej mają zakaz opuszczania Ukrainy i mogą dostać wezwanie do walki. Co to dla nich oznacza i czy każdy chętnie chwyci za broń?