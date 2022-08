Kryzys gazowy. Niemieckie magazyny wypełnione w trzech czwartych

Od tygodni do Niemiec dociera z Rosji dużo mniej gazu niż zwykle, mimo to ilość surowca gromadzonego w magazynach rośnie. Obecnie są one wypełnione w 75,43 procentach. Oznacza to, że udało się osiągnąć pierwszy cel rozmiaru rezerw gazu przewidziany unijną dyrektywą i to dwa tygodnie przed wymaganym terminem.

Przepisy UE stanowią, że 1 września magazyny w Niemczech mają być wypełnione co najmniej w 75 procentach. 1 października w 85 proc., a od listopada w 95 proc. Gaz zgromadzony w magazynach ma łagodzić skutku wahań w zużyciu surowca i jest buforem bezpieczeństwa dla rynku gazu.

Zdążyć przed zimą

Rząd Niemiec chce, sięgając po różne środki, aby przed rozpoczęciem sezonu grzewczego magazyny w kraju były prawie pełne. W ten sposób Niemcy chcą przygotować się na ewentualne całkowite wstrzymanie dostaw z Rosji tej zimy. Magazyny wypełnione w 95 procentach gromadzą tyle gazu, ile całe Niemcy zużyły w styczniu i lutym tego roku.

W piątek rano stan wypełnienia magazynów był o 0,58 punktu procentowego wyższy niż dobę wcześniej. Według zrzeszenia INES, skupiającego operatorów niemieckich magazynów gazu i wodoru, wzrost rezerw możliwy jest głównie dzięki niewielkiemu zużyciu w sezonie letnim oraz większemu importowi surowca z Europy Północno-Zachodniej.

Niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci podaje tymczasem, że średnie zużycie gazu w Niemczech w ostatnich miesiącach było o 14 procent niższe niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Eksperci oceniają że to efekt wyższych temperatur i wysokich cen gazu.

Sytuacja nadal napięta

Szef zreszenia INES Sebastian Bleschke mówi, że to dobra perspektywa. Ale podkreśla, że magazyny wypełnione w 75 procentach to dopiero cel pośredni. „Zasadniczo chodzi o to, aby osiągnąć 95 procent 1 listopada” – powiedział agencji DPA. W październiku, gdy rozpocznie się sezon grzewczy, możliwości tworzenia rezerw zostaną ograniczone, dlatego nie jest wykluczone, że celu końcowego nie uda się osiągnąć.

Bleschke ostrzegł, że w przypadku normalnych, zimowych temperatur i zredukowanych dostaw z Rosji gazociągiem Nord Stream 1, rezerwy gazu mogą wyczerpać się już w marcu albo kwietniu. „A jeśli Rosja całkowicie wstrzyma dostawy, to jeszcze wcześniej” – dodał.

W ostatnich tygodniach Rosja zmniejszyła dostawy surowca do Niemiec, tłumacząc to problemami technicznymi. Najważniejszy gazociąg – Nord Stream 1 – wykorzystuje obecnie tylko 20 procent swojej mocy przesyłowej.

(DPA/szym)