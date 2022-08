Kryzys gazowy. Niemcy włączyli wygaszoną elektrownię węglową

W Niemczech uruchomiono ponownie kolejną elektrownię węglową, aby obniżyć zużycie gazu ziemnego w produkcji prądu. Elektrownia Heyden w Petershagen w Północnej-Nadrenii Westfalii, przy granicy z Dolną Saksonią, została podłączona do sieci w poniedziałek o godzinie 5.30, przekazał rzecznik koncernu Uniper.

Organizacja ekologiczna Greenpeace oceniła, że to niezbędny krok. – Ponowne włączanie elektrowni węglowych jest czymś smutnym, ale nieodzownym – powiedział Karsten Smid, klimatolog i ekspert Greenpeace. – Aby wyzwolić się z zawinionej przez polityków zależności od dostaw gazu Putina musimy krótkoterminowo wrócić do elektrowni węglowych. Aby jednak nie oznaczało to cofnięcia procesu ochrony klimatu, powstałe w ten sposób dodatkowe emisje powinny zostać zrównoważone w najbliższych latach, stwierdził Smid.

Greenpeace domaga się także zakazu uruchamia elektrowni na węgiel brunatny. – Dla potrzeb zabezpieczenia dostaw prądu nie wolno pod żadnym pozorem ponownie uruchamiać tych szczególnie szkodliwych dla klimatu siłowni, zwłaszcza jeżeli chcemy osiągnąć wyznaczone cele klimatyczne – twierdzi Smid. – Wysokie ceny gazu i prądu wymagają oszczędnego obchodzenia się z energią i czynią z elektrowni wiatrowych i solarnych bezkonkurencyjną alternatywę – dodał.

875 megawatów więcej

Uruchomiona w poniedziałek elektrownia w Petershagen posiada, według informacji Uniper, wydajność 875 megawatów i jest tym samym jedną z najsilniejszych elektrowni węglowych w Niemczech. Uruchomiona została w 1987 roku i znajdowała się ostatnio w rezerwie, co oznacza, że produkowała prąd tylko czasowo, w ramach stabilizacji sieci. Według wcześniejszych zapewnień ma ona działać do końca kwietnia 2023 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem z 14 lipca, elektrownie znajdujące się w rezerwie mogą być ponownie czasowo włączane do sieci w celu zaoszczędzenia zużycia gazu. Według Federalnej Agencji Sieci Elektrycznych w lipcu udział gazu w produkcji prądu wynosił 9,8 procent. Jako pierwszą włączono na początku sierpnia, znajdującą się w rezerwie, elektrownię węglową Mehrum w Hohenhameln w Dolnej Saksonii, należącą do czeskiego koncernu EPH.

(DPA/grot)