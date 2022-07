WIDEO DNIA

Kryzys gazowy. Czy Niemcy wyłączą elektrownie jądrowe?

Do końca roku Niemcy chcą wyłączyć ostatnie działające w kraju elektrownie jądrowe. Planowano to od lat. Ale w obliczu wojny w Ukrainie i obaw o brak dostaw gazu coraz głośniej wzywa się do porzucenia tych planów.