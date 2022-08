Kryzys energetyczny. Deutsche Bahn ma plan

Deutsche Bahn (DB) jest jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w Niemczech. W krytycznej sytuacji energetycznej, w jakiej znalazł się kraj, spółka państwowa postanowiła zaoszczędzić energię. Wszyscy pracownicy (jest ich około 200 tysięcy) otrzymają wraz z grudniowym wynagrodzeniem tzw. bonus energetyczny w wysokości 100 euro. Jak podała DB, ma on być zachętą do oszczędzania energii.

- Niezależnie od tego czy chodzi o oświetlenie, ogrzewanie, tankowanie, czy używanie schodów zamiast windy, nawet niewielkie oszczędności dają na końcu sporą sumę - uważa dyrektor DB ds. zasobów ludzkich Martin Seiler.

Ambitny plan

Program oszczędnościowy ma kosztować DB 20 milionów euro i co najmniej taką sumę przedsiębiorstwo obiecuje sobie zaoszczędzić dzięki inowacyjnym pomysłom i propozycjom. Jeśli pomysł na oszczędzanie dobrze się przyjmie wśród pracowników i będzie można zauważyć wyraźne efekty, firma przewiduje dla każdego z nich dodatkowe 50 euro. Zarząd oceni wszystkie propozycje oszczędzania w grudniu.

Tymczasem od wtorku wieczorem 2 sierpnia wyłączone zostaną światła LED w wieżowcu centrali DB w centrum Berlina na Potsdamer Platz. Pozostanie jedynie neon z logo firmy oraz zabezpiecznie świetlne dla samolotów.

Jak poinformował Martin Seiler, podobne rozwiązania są rozważane dla innych budynków kolejowych w Niemczech. Jednocześnie zapewnił, że „nie naruszy to bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Oświetlenie dworców bez zmian

Dyrektor ds. zasobów osobowych zapewnił także, że podróżni wcale nie muszą obawiać się nagłych ciemności na niemieckich dworcach. Jest też przekonany, że spółka dokona w akcji oszczędzania energii „prawdziwego skoku” do przodu. - Jeśli do akcji przyłączy się 200 tysięcy pracowników, to obiecujemy sobie po tym znaczny sukces - twierdzi Martin Seiler.

Przy rocznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną wynoszącym obecnie około dziesięciu terawatogodzin kolej jest jednym z największych użytkowników energii w Niemczech. Ponad 62 procent pochodzi ze źródeł energii odnawialnych. Spółka od lat wdraża działania mające na celu oszczędzanie energii, np. poprzez energooszczędną jazdę pociągów.

