Kryzys żywnościowy. „Rosja bierze cały świat na zakładnika”

Rosja świadomie wykorzystuje głód jako broń i „bierze świat na zakładnika” – mówiła szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock przed otwarciem w piątek (24.06.2022) w Berlinie międzynarodowej konferencji o bezpieczeństwie żywnościowym. Na spotkanie niemiecki rząd zaprosił przedstawicieli 50 organizacji i krajów, w tym 40 ministrów. Konferencja ma przygotować także rozpoczynający się w niedzielę szczyt G7 w bawarskim Elmau, gdzie walka z głodem będzie jednym z głównych tematów.

– Nasze przesłanie jako G7 jest jasne: nie dopuścimy do tego, by rosyjska wojna napastnicza wtrąciła świat w kryzys głodu. Działamy razem – mówiła Baerbock na spotkaniu z uczestniczącym w konferencji sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

Szefowa dyplomacji Niemiec Annalena Baerbock i sekretarz stanu USA Antony Blinken na spotkaniu w Berlinie

Według Baerbock aktualnie 345 milionów ludzi w 82 krajach świata jest zagrożonych głodem. Powodów jest wiele: konflikty regionalne, susze, konsekwencje zmian klimatu i pandemia koronawirusa. Tymczasem Rosja blokuje transport zboża w ukraińskich portach, a ceny żywności w Afryce i na Bliskim Wschodzie eksplodują.

Rosja wywołała tsunami

Kryzys głodu piętrzy się przed nami „niczym zagrażająca życiu fala” – mówiła Baerbock na konferencji prasowej. A napaść Rosji na Ukrainę „zrobiła z tej fali tsunami”, dodała. Skrytykowała też Moskwę za to, że próbuje obwiniać Zachód i zachodnie sankcje o kryzys żywnościowy. – To fake news – mówiła, wskazując, że rosyjski eksport zboża nie jest obłożony sankcjami. – Rosja blokuje ukraińskie porty i ostrzeliwuje spichlerze ze zbożem – powiedziała Baerbock.

Międzynarodowa konferencja w Berlinie, poświęcona walce z kryzysem żywnościowym

W krótkim czasie, jak mówiła, należy znaleźć alternatywne drogi transportu i zwiększyć pomoc humanitarną dla zagrożonych kryzysem głodu krajów, jak również opracować długofalowe strategie bezpieczeństwa żywnościowego, jak np. zwiększenie produkcji żywności w krajach afrykańskich i ograniczenie zależności od importu.

Potrzeba 44 mld euro

Według niemieckiej minister w ostatnim czasie udało się w większym stopniu wywozić ukraińskie zboże koleją przez Rumunię. Od lipca planowany jest jeden transport dziennie. Otwarte mają zostać także inne drogi, w tym przez Polskę oraz Dunajem. Minister rolnictwa Cem Özdemir przyznał, że ta strategia natrafia na „logistyczne granice”, bo nie ma do dyspozycji wystarczającej liczby ciężarówek i wagonów. – Napotykamy na wąskie gardła, a ceny szybują – mówił Özdemir.

Zablokowany przez Rosję port w Mariupolu w Ukrainie

Baerbock zaapelowała o zwiększenie pomocy na walkę z głodem. – W tym roku potrzeba 44 miliardów euro. Dopiero połowę udało się sfinansować – powiedziała. Zastrzegła, że celem konferencji w Berlinie nie jest jednak deklarowanie konkretnych kwot wsparcia, a wskazanie kierunków działań na przyszłość. Uboższe kraje musza się lepiej przygotować na kryzysy, wyjaśniła. – Chodzi o to, by jakoś opanować to tsunami – powiedziała Baerbock.

Przed rosyjską inwazją Ukraina eksportowała miesięcznie około 5 milionów ton zboża. Według danych niemieckiego rządu eksport ten zmniejszył się po rozpoczęciu wojny do 350 tysięcy ton, a w maju wzrósł do 1,7 mln ton.

