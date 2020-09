Krypta pod Notre Dame – otwarta

Pierwszym takim gestem było udostępnienie publiczności części dziedzińca. To było pod koniec maja. Teraz przyszła kolej na kryptę. „To ważna chwila w dziele przywracania katedrze Notre Dame dawnej świetności, a także normalnego życia w okolicy, na L’ile de la Cite” - powiedziała Valerie Guillaume, dyrektorka paryskiego muzeum Carnavalet i Krypty Archeologicznej.

Wraca pamięcią do pożaru z 15 kwietnia 2019: „Wieczorem tego dnia przyszliśmy tutaj z duszą na ramieniu, co zastaniemy. Na szczęście ani ogień i wysoka temperatura ani woda, którą gaszono pożar, nie wyrządziły szkód. Jedyne, co dawało się we znaki to tak silny smród i dym, że gardło zaczynało natychmiast boleć”.

Pożar katedry Notre Dame w Paryżu 15 kwietnia 2019

Antyk i nowa wystawa

Kilka metrów pod ziemią można zobaczyć ruiny zabytków z czasów galijsko-rzymskich, między innymi resztki starożytnych łaźni i murów obronnych. To stałe elementy krypty. Aby jednak uczcić jej otwarcie po tak długim okresie zamknięcia, zorganizowano wystawę poświęconą dwóm postaciom szczególnie zasłużonym dla katedry, jej legendy i wizerunku na świecie.

Te postacie to słynny pisarz Wiktor Hugo, jeden z największych twórców bogatej w talenty pióra literatury francuskiej. Wśród najważniejszych jego powieści jest i „Katedra Najświętszej Marii Panny w Paryżu” bardziej znana w Polsce pod tytułem „Dzwonnik z Notre-Dame”. Wiktor Hugo dzieło napisał zainspirowany napisem w języku greckim - w tłumaczeniu „Przeznaczenie”, jaki ujrzał na ścianie katedry. „Notre Dame jest symbolem Paryża i jego ludu. Hugo zrehabilitował także czasy średniowiecza w stolicy” – wyjaśniał współkomisarz wystawy Vincent Gilles, jednocześnie konserwator w muzeum Wiktora Hugo.

Drugą z postaci pokazanych na wystawie jest architekt Viollet-le-Duc, który przez dwadzieścia lat (1844 – 1866) kierował renowacją katedry. Był jednym z ojców współczesnej wiedzy o konserwacji zabytków. Sławę przyniosły mu prace związane z restauracją średniowiecznych budowli. Na wystawie pokazano zdjęcia z czasu, gdy fotografia znajdowała się jeszcze w powijakach, w tym takich wielkich artystów jak Negre czy Marville. Na zdjęciu tego pierwszego z roku 1853 katedra widnieje bez strzelistej wieży zdemontowanej w 1786 roku. W Krypcie można zobaczyć rysunki, grafiki, a nawet fragmenty filmów o katedrze.

Nowe ograniczenia

Krypta tak jak i cały teren dookoła Notre Dame były zamknięte dla publiczności. „Najpierw trzeba było dokonać oględzin stanu po pożarze. Dalej zaczęły się prace związane z przekraczającą normy obecnością ołowiu” – wyjaśnia Valerie Guillaume. ”Potem wybuchła epidemia. Obowiązywała kwarantanna. Wszystkie prace zostały wstrzymane. Tak naprawdę to my zabraliśmy się za wystawę i udostępnienie Krypty dopiero w czerwcu” – dodaje.

Podobnie jak w innych placówkach muzealnych, w Luwrze, Muzeum d’ Orsay czy w Wersalu obowiązuje rezerwacja biletów przez internet. Co więcej, jest tam określona w bardzo precyzyjny sposób godzina wizyty. Spóźnieni muszą próbować jeszcze raz – od nowa.

Oczywiście wszystkich zwiedzających powyżej 11 roku życia, tak jak i w innych tego typu miejscach obowiązuje noszenie maseczek i zachowanie przepisowego dystansu społecznego. Paris-Musees, organizacja zarządzająca placówkami muzealnymi stolicy, w gestii której jest także Krypta Archeologiczna, ma nadzieję, że turyści znów będą odwiedzali to miejsce. Przed pożarem Kryptę zwiedzało około170 tysięcy gości rocznie.

