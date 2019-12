Kreml: W NATO nasilają się antyrosyjskie tendencje

W porównaniu z ubiegłym rokiem, w 2019 r. Sojusz Północnoatlantycki trzykrotnie zwiększył rozpoznanie z powietrza w pobliżu granic Rosji, powiedział w Moskwie minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu. O 24 proc. nasiliło się też rozpoznanie morskie. – Co roku NATO przeprowadza w Europie 40 dużych manewrów, które zdecydowanie są skierowane przeciwko Rosji – cytuje Szojguna agencja Interfax.

„Jasne antyrosyjskie tendencje”

Szojgun wypowiedział się we wtorek (24.12.2019) przy okazji posiedzenia z szefem Kremla Władimirem Putinem. O „jasnych antyrosyjskich tendencjach” mówił też odnosząc się do Inicjatywy Gotowości NATO, tzw. inicjatywy 3x4. Inicjatywa ta, zatwierdzona na szczycie NATO w Brukseli w 2018 r., zakłada wydzielenie 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskadr lotniczych i 30 okrętów gotowych do działania w ciągu maksymalnie 30 dni.

Także Rosja zintensyfikowała swoje rozpoznanie wojskowe.

Rosyjska nuklearna torpeda-dron Posejdon

Rozbrojenie i superbroń

Prezydent Władimir Putin domagał się podczas spotkania na Kremlu, z jednej strony uważnego śledzenia militarnych aktywności Zachodu i możliwego stacjonowania w Europie amerykańskich rakiet średniego i krótkiego zasięgu. Z drugiej strony wzywał do nowych inicjatyw na rzecz kontroli zbrojeń.

Według informacji z Kremla, Putin zaznaczył też, że mocarstwo atomowe Rosja będzie jednocześnie dalej pracowało nad swoją „superbronią”. Chodzi o nowe międzykontynentalne rakiety balistyczne i torpedę z napędem jądrowym „Posejdon”.

Minister Szojgu podkreślił przy tym, że inaczej niż USA, Moskwa nie zmieniła wysokości swoich wydatków na obronę. Budżet Pentagonu na rok 2020 ma wynieść rekordowe 700 mld dolarów. – Odpowiada to rocznym nakładom na zbrojenia wszystkich krajów naszego globu i szesnastokrotnie przekracza rosyjskie wydatki na obronę – cytuje agencja Interfax szefa rosyjskiego ministerstwa obrony.

Napięte stosunki

Relacje między NATO i Moskwą nie były tak napięte od czasów zimnej wojny. Do zamrożenia stosunków przyczyniła się aneksja Krymu przez Rosję i wspieranie przez Moskwę prorosyjskich separatystów na Ukrainie Wschodniej. Rosja z kolei krytykuje rozszerzenie NATO na wschód. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wyraził w wywiadzie dla niemieckiej agencji prasowej DPA gotowość do osobistej rozmowy z Władimirem Putinem, „jeżeli będą do tego odpowiednie ramy”.

