Krajowe problemy Merkel. "Ostra konfrontacja"

Angela Merkel, obok napięć w polityce europejskiej i transatlantyckiej, musi zmierzyć się także i na swoim podwórku z wieloma wyzwaniami. Największe z nich dotyczy uchodźców oraz imigrantów, przy czym niemieckiej kanclerz brakuje nie tylko solidarności niektórych państw UE, ale i wielu własnych rodaków. Problemy na tym polu ma też we własnym rządzie.

Spór z szefem MSW Horstem Seehoferem o odsyłanie z niemieckiej granicy uchodźców - z wielkim trudem rozwiązany na początku lipca - może ponownie wybuchnąć w każdej chwili. Na pierwszym po urlopie spotkaniu z dziennikarzami Merkel starała się jednak bagatelizować tę sprawę. Według niej "była to ostra konfrontacja, ale znaleźliśmy kompromis, który gwarantuje zdolność rządu do działania".

Brak personelu

Integracja imigrantów, ale i deportacja osób, którym odmówiono azylu, to od lat ważne tematy w polityce wewnętrznej. Pomimo to dla większości Niemców nie są one najważniejsze – wynika z najnowszych sondaży. Listę życzeń otwiera służba zdrowia. Coraz częściej mówi się bowiem o alarmującej sytuacji w opiece nad seniorami. Miliony mieszkańców Niemiec zdanych jest na pomoc – w domach opieki oraz we własnych czterech ścianach. Tymczasem wszędzie brakuje personelu i porządnego wynagrodzenia w tej branży.

Merkel w czasie wizyty w domu seniora w Paderborn

Na krótko przed urlopem Angela Merkel złożyła wizytę w jednym z domów seniora i najwyraźniej poruszyły ją panujące tam warunki. – Zdaję sobie sprawę, że trzeba je poprawić – powiedziała wtedy. Poprawa sytuacji w opiece nad seniorami zapisana jest także umowie koalicyjnej między CDU Merkel, jej bawarską siostrą CSU oraz socjaldemokratami z SPD. W ramach działań doraźnych niemiecki rząd chce stworzyć 8000 miejsc pracy w tym sektorze. Minister zdrowia Jens Spahn (CDU) w dłuższej perspektywie mówi o 50 tys. dodatkowych miejsc pracy.

Braki na tym polu mają zostać uzupełnione przez pracowników z zagranicy. Już teraz w charakterze opiekunów osób starszych pracuje w Niemczech wiele osób z Polski i państw bałtyckich. Problem z rekrutacją opiekunów to nie tylko kwestia pieniędzy – stwierdziła Merkel. Jak dodała chodzi też o to, by ta grupa zawodowa "mogła cieszyć się społecznym uznaniem".

Z brakiem wykwalifikowanego personelu borykają się także inne branże. Czy to klasyczne rzemiosło, przemysł przetwórczy czy wysoko wyspecjalizowane firmy wysokich technologii – wszyscy szukają fachowców. Rząd Merkel chce rozwiązać ten problem ułatwiając cudzoziemcom spoza UE dostęp do niemieckiego rynku pracy.

Malejące zaufanie wyborców

Wewnątrzpolitycznym problemem Merkel jest także polityka klimatyczna, bo redukcja szkodliwych dla środowiska gazów postępuje wolniej niż się spodziewano. Bolączką w polityce energetycznej jest rozbudowa sieci przesyłowych dla energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Brakuje też mieszkań w miastach i aglomeracjach miejskich. W wielu regionach są też problemy z przedszkolami i szkołami; do tego dochodzi brak nauczycieli.

Nie ma widoków na szybkie rozwiązanie tych bolączek przez rządzący od marca 2018 czwarty już gabinet Merkel. Nie służy to umacnianiu zaufania wśród wyborców. Według ostatnich sondaży, partie wielkiej koalicji CDU-CSU-SPD straciły poparcie większości. Jednocześnie w siłę rośnie prawicowo-populistyczna "Alternatywa dla Niemiec" (AfD). Presję na Merkel wywierają także pozostałe partie opozycji – FDP, Zieloni i partia "Lewica". Angela Merkel jeszcze nigdy nie była w tak trudnej sytuacji wewnątrzpolitycznej jak w 2018 roku.