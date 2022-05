Kradzież z magazynów Bundeswehry. Zamieszani też żołnierze

Szeroko zakrojone śledztwo w sprawie włamań i możliwych kradzieży broni w Bundeswehrze doprowadziło do nakazu aresztowania wobec dwóch ujętych osób. Jak poinformowała prokuratura w Kilonii, obecnie prowadzone jest śledztwo pod zarzutem kradzieży wobec dziesięciu podejrzanych, w tym czterech pełniących czynną służbę w Bundeswehrze.

Podczas przeszukania w niedzielę domu w Itzehoe w Szlezwiku-Holsztynie znaleziono broń. Na razie nie wiadomo, co podejrzani zamierzali z nią zrobić. Istnieją poszlaki, że kilku żołnierzy chciało się przyłączyć do obrony przeciwko rosyjskiemu agresorowi w Ukrainie. Oskarżonym zarzuca się, że od początku tego roku wielokrotnie i angażując się w różnym stopniu włamywali się do obiektów Bundeswehry, by kraść sprzęt dla siebie i osób trzecich lub pomagali w tym procederze.

Jak podała prokuratura „po ustaleniu tożsamości podejrzanych oraz możliwości popełnienia kolejnego przestępstwa, w nocy z 22 na 23 maja zatrzymani zostali dwaj podejrzani w Eckenfoerde i postawieni przed sądem.

Przeszukania w kilku landach

Prokuratura z Kilonii wydała nakaz aresztu tymczasowego oraz przeszukania ośmiu obiektów w Badenii-Wirtembergii, Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz w Szlezwiku-Holsztynie.

Materiał dowodowy jest obecnie przeglądany i analizowany. W Itzehoe znaleziono kilka sztuk broni długiej i krótkiej, amunicję i materiały wybuchowe, dlatego trzeba było ewakuować budynek oraz wezwać służby specjalne. „Skonfiskowaną amunicją i materiałami wybuchowymi zajmuje się obecnie Krajowy Urząd Policji Kryminalnej Szlezwiku-Holsztyna, by ustalić ich pochodzenie” - podała prokuratura.

Wśród oskarżonych jest członek Pułku Spadochronowego 31 z Seedorf w Dolnej Saksonii. Prowadzone jest też śledztwo wobec innych żołnierzy armii i marynarki wojennej. Władze nie skomentowały jednak pobudek z jakich działali oskarżeni.

(DPA/jar)

