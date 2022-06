Aborygeni jako straż honorowa

Na początku 1952 r. Elżbieta i Filip udali się do Kenii, skąd mieli kontynuować podróż do Australii i Nowej Zelandii. Nie doszło jednak do tego ze względu na śmierć króla Jerzego. W listopadzie 1953 r. - już jako królowa Elżbieta II - wyruszyła w sześciomiesięczną podróż po świecie, podczas której odwiedziła także Australię. W stanie Queensland strażą honorową byli Aborygeni.