Karol III w pierwszą podróż zagraniczną uda się do Niemiec

Brytyjski monarcha wraz z małżonką rozpoczną w środę trzydniową wizytę w Niemczech. Berlin traktuje to jako wielkie wyróżnienie i przygotowuje nieszablonowy program.

Karola i Kamilę podejmą prezydent Frank-Walter Steinmeier wraz z żoną Elką Buedenbender. Steinmeier liczy na „otwarcie nowego rozdziału w stosunkach niemiecko-brytyjskich”, jak poinformowała jego kancelaria. Król Karol III przyjeżdża (29.03.2023) do kraju, który bardzo dobrze zna. W RFN bywał już ok. 40 razy. Jednak po raz pierwszy przyjedzie do Niemiec jako brytyjski król, choć jeszcze przed koronacją, która zaplanowana jest na 6 maja.

Karol w pierwszą podróż zagraniczną pierwotnie chciał udać się do Francji. Musiał jednak zmienić plany z powodu trwających w tym kraju masowych zamieszek. Tym samym dla gospodarzy w Berlinie wizyta monarchy nabiera jeszcze większego znaczenia.

Nadzwyczajna oprawa

Gospodarze planują wiele punktów programu, dzięki którym gość będzie mógł się poczuć wyjątkowo doceniony. Już na lotnisku na jego cześć zostanie oddana salwa honorowa z aż 21 wystrzałów, co stanowi wielką rzadkość.

Oficjalne przywitanie nie nastąpi jak zwykle przed Pałacem Bellevue, w którym rezyduje prezydent, a przy Bramie Brandenburskiej. Na Placu Paryskim przed najsłynniejszą budowlą niemieckiej stolicy zostanie udostępnione miejsce dla ok. 800 osób. Do przywitania głowy państwa w tym miejscu dojdzie po raz pierwszy.

Spod Bramy Brandenburskiej Karol wraz z Kamilą pojadą do Pałacu Bellevue, w którym wezmą udział w przyjęciu, które tematycznie będzie dotyczyć transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele niemieckiej polityki, biznesu, nauki i społeczeństwa obywatelskiego.

Brytyjski król przemówi po niemiecku

Wieczorem ok. 130 gości wraz z parą prezydencką i brytyjskimi gośćmi zasiądzie do czterodaniowego posiłku, którego skład trzymany jest w tajemnicy. Można się jednak spodziewać kuchni regionalnej i sezonowej. Niewykluczone, że na talerze trafią produkty z ekowioski Brodowin, leżącej niecałe 100 km na północ od Berlina, którą Karol planuje odwiedzić w czwartek.

Z doniesień medialnych wynika, że w trakcie środowej kolacji Karol swoje przemówienie wygłosi częściowo w języku niemieckim. Również w mowie Goethego brytyjski monarcha zwróci się do niemieckich posłów w czwartek w Bundestagu. W budynku niemieckiego parlamentu już w 2020 roku Karol mówił o relacjach niemiecko-brytyjskich w ten ciepły sposób: „Zawsze będziemy przyjaciółmi, partnerami i sojusznikami”.

Nowe otwarcie, ale i pamięć o zbrodniach

Niemieccy gospodarze chcą symbolicznie rozpocząć nową erę współpracy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, w tym także z Niemcami. Ostatnie lata naznaczone były brexitem i wewnętrznymi kryzysami, które targały Zjednoczonym Królestwem. Jak informuje kancelaria niemieckiego prezydenta, nadszedł czas, aby ponownie wspólnie patrzeć w przyszłość.

Czwartek poświęcony będzie w dużej mierze wspólnemu wsparciu Ukrainy, jakiego udzielają oba państwa oraz kwestiom bezpieczeństwa. Steinmeier wraz z Karolem udadzą się do Finowfurt w Brandenburgii, gdzie spotkają się z żołnierzami niemiecko-brytyjskiego batalionu.

W piątek para królewska pojedzie pociągiem z Berlina do Hamburga. Karol i Kamila odwiedzą pomnik poświęcony uczestnikom tzw. „kindertransportów”, w ramach których w przeddzień II wojny światowej udało się uratować część żydowskich dzieci mieszkających na terenie Trzeciej Rzeszy poprzez wysłanie ich do Wielkiej Brytanii. Następnie król Karol III zapali znicz w ruinach kościoła św. Mikołaja w Hamburgu, który symbolizuje ofiary dyktatury narodowo-socjalistycznej.

Program trzeciego dnia zakończy zwiedzanie portu w Hamburgu oraz przyjęcie w brytyjskiej ambasadzie.

(DPA/graj)

