Koronawirus. Zarażeni niemieccy prominenci

O zarażeniu koronawirusem poinformował we wtorek (17.03.20) m. in. 64-letni polityk Friedrich Merz. Jest on jednym z najpoważniejszych kandydatów na szefa CDU, a tym samym potencjalnym kandydatem na kanclerza RFN. Jak poinformował na Twitterze symptomy choroby mają charakter "lekki do umiarkowanego". Polityk zapowiedział poddanie się kwarantannie oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń urzędu ds. zdrowia.

Zarażony wirusem jest również znany prezenter niemieckiej telewizji publicznej ZDF Johannes B. Kerner. 55-letni dziennikarz poinformował już w ubiegłym tygodniu, że jest zarażony, nie ma jednak prawie żadnych objawów.

Test wykazał także obecność wirusa w organiźmie piłkarza pierwszoligowego klubu SC Paderborn. Chory jest również piłkarz innego klubu Bundesligi, Herthy BSC. Jego nazwiska nie podano.

O możliwości zarażenia wirusem poinformowała też znana niemiecka modelka Heidi Klum.

Jak dotąd najbardziej znaną osobą zarażoną koronawirusem jest amerykański aktor Tom Hanks, który zwolniony został już ze szpitala.

