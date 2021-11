Koronawirus. WHO zaniepokojona, w Niemczech rekord zakażeń

– I znów jesteśmy w epicentrum pandemii – powiedział dyrektor WHO w Europie Hans Kluge na czwartkowej (04.11.) konferencji prasowej, komentując rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem w wielu krajach. Ostrzegł, że według „jednej z wiarygodnych projekcji” do lutego 2022 roku można spodziewać się „kolejnych pół miliona zgonów w związku z COVID-19.

Szczególnie sytuacja w Niemczech budzi zaniepokojenie. W czwartek niemiecki Instytut Roberta Kocha poinformował, że w ciągu minionej doby odnotowano 33 949 nowych przypadków koronawirusa, najwięcej od początku pandemii.

Wirus szerzy się w zastraszającym tempie

Już w środę (03.11) niemiecki minister zdrowia Jens Spahn ostrzegł, że czwarta fala pandemii uderza w Niemcy „ze szczególnym impetem” i dotyczy przede wszystkim osób niezaszczepionych na COVID-19. W czwartek i piątek Spahn i ministrowie zdrowia landów naradzają się nad tym, jak zareagować na sytuację. Urzędująca kanclerz Angela Merkel poparła ostrzejsze ograniczenia dla osób niezaszczepionych w dostępie do niektórych miejsc i usług, jak restauracje czy muzea.

Dyrektor WHO na Europę Hans Kluge

Według WHO w regionie Europy, obejmującym 53 państwa i terytoria oraz kilku krajach Azji Środkowej odnotowano od końca 2019 roku do tej pory 78 milionów przypadków COVID-19. To więcej niż łączna liczba przypadków w Azji Południowo-Wschodniej, regionach wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego, Zachodniego Pacyfiku i Afryki.

„Aktualne tempo rozprzestrzeniania się wirusa w regionie Europy budzi poważny niepokój” – powiedział Kluge. Według niego przyczyną tej sytuacji jest niewystarczający odsetek zaszczepionych, jak również poluzowanie środków ostrożności, jak obowiązku noszenia maseczek czy zachowania dystansu.

Miliony ofiar pandemii

Liczba nowych infekcji w Europie wzrasta stale od sześciu tygodni, a liczba zgonów w związku z COVID-19 od ponad siedmiu tygodni. Według danych zestawionych przez agencję AFP dziennie w Europie odnotowuje się 250 tysięcy przypadków i 3600 zgonów. W ciągu ostatnich siedmiu dni najwięcej osób zmarło w związku z COVID-19 w Rosji (8 162), na Ukrainie (3 819) i w Rumunii (3 100) – podaje AFP, powołując się na własne opracowanie oficjalnych danych.

Dezynfekcja jednego z dworców kolejowych w Moskwie. Rosja odnotowuje największą liczbę ofiar w zwiazku z pandemią COVID-19

Na całym świecie koronawirus zabił ponad pięć milionów ludzi, a liczba zakażeń osiągnęła 248 milionów. WHO szacuje, że rzeczywista liczba ofiar pandemii może być od dwóch do trzech razy większa niż oficjalne dane. Wskazuje na tzw. nadmiarowe zgony, które mogą być związane z COVID-19 pośrednio, jak i bezpośrednio.

W czwartek niemiecki Federalny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że liczba zgonów w RFN wzrosła w 2020 roku o 4,9 proc., co w znacznej mierze związane jest z pandemią koronawirusa. W ciągu zeszłego roku zmarły w Niemczech 985 572 osoby, w tym 492 797 mężczyzn i 492 775 kobiet.

Około 4 proc. zgonów nastąpiło w związku z koronawirusem; w 39,7 tysiącach przypadków COVID-19 został wskazany jako przyczyna śmierci. Najczęstszą przyczyną zgonów były choroby sercowo-naczyniowe (34 proc.), a także rak (23,5 proc.)

(AFP, DPA/ widz)