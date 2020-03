Koronawirus w RFN: Mniej pociągów, żadnych kontroli biletów

Koleje niemieckie odpowiedziały na zmniejszone zapotrzebowanie na ich usługi. Zamierzają znacznie ograniczyć ruch pociągów podmiejskich i regionalnych oraz przejściowo zrezygnować z kontroli biletów.

Mniej pociągów regionalnych

Informację o decyzji władz kolei przekazała dziś (15.03.2020) rzeczniczka Deutsche Bahn. Jak wyjaśniła, liczba pociągów będzie stopniowo dopasowywana do liczby podróżnych. Podkreśliła przy tym, że nie oznacza to wprowadzenia awaryjnego rozkładu jazdy.

Jazda na gapę? Spokojnie, kontrole odwołano.

W pociągach regionalnych aż do odwołania konduktorzy nie będą przeprowadzali kontroli biletów. Posunięcie to, jak oświadczyła rzeczniczka, „służy ochronie pasażerów i pracowników kolei”. Konduktorzy w dalszym ciągu jednak będą znajdować się w pociągach.

Ułatwienia dla podróżnych

Ograniczenia w ruchu pociągów zostaną wprowadzone od przyszłego wtorku lub środy. Koleje niemieckie rozważają wprowadzenie możliwości ułatwiających pasażerom zrezygnowanie z zakupionych wcześniej biletów albo udanie się w podróż w późniejszym terminie. Ułatwienia te wejdą w życie w nadchodzących tygodniach i pasażerowie nie muszą zgłaszać się natychmiast do kas i innych placówek Deutsche Bahn, podkreślił Zarząd DB. Podróżni mogą otrzymać zwrot pieniędzy za bilet także po upływie terminu wyprawy.

Wszyscy ci, którzy zamówili bilet do 13 marca, a ich podróż miała nastąpić w terminie od 13 marca do 30 kwietnia, mogą przesunąć ją do 30 czerwca i wykorzystać na wcześniej wybranej trasie. Z podanych przez koleje niemieckie informacji także wynika, że bilety nabyte do 13 marca na podróż w terminie do 30 kwietnia będzie można bez kłopotu zamienić na talony. Rozwiązanie to obejmuje także bilety nabyte po cenach ulgowych. Wnioski o zamianę biletu na talon podróży koleją będzie można wysłać także po upływie dnia, w którym podróż miała pierwotnie nastąpić.

