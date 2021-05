Koronawirus w restauracji, setkom turystów grozi kwarantanna

Najpiękniejsze plaże w Niemczech

Uznam i polsko-niemiecka opalenizna

Na wyspie Uznam bardzo łatwo przekroczyć granicę – i to dosłownie. Granica polsko-niemiecka przebiega środkiem wyspy i od 2007 roku można ją przekraczać bez jakiekolwiek kontroli. Podróż do wschodnich Niemiec z całą pewnością się opłaca. Liczba godzin słonecznych tutaj wynosi 1550. To miejsce należy do najbardziej nasłonecznionych regionów w kraju.

Autor: Greta Hamann/Brasse