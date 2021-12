Koronawirus w Niemczech. „Sytuacja się stabilizuje”

Wygląda na to, że Niemcy mają już za sobą szczyt zachorowań w czwartej fali pandemii koronawirusa. Z danych Instytutu Roberta Kocha wynika, że wskaźnik zapadalności, pokazujący liczbę nowych zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia, znowu spadł. W poniedziałek (13.12.21) wyniósł 389,2. Jeszcze przed tygodniem było to 441,9.

Zdaniem niemieckiego ministra zdrowia Karla Lauterbacha sytuacja pandemiczna w Niemczech się uspokaja. „Spadek liczby przypadków jest rzeczywisty, sytuacja powoli się stabilizuje” – napisał na Twitterze. Lauterbach zastrzegł, że nie można dopuścić, aby ten trend został zagrożony, do czego mogą przyczynić się święta.

„Ponieważ liczba przypadków wciąż jest o wiele za wysoka, musi zostać wzmocniona kampania szczepień odświeżających” - napisał. Niemiecki minister już wcześniej wzywał mieszkańców Niemiec do przyjmowania dodatkowych dawek szczepionki, nawet jeśli nie są one jeszcze dopasowane do najnowszej mutacji koronawirusa, nazywanej wariantem omikron.

W telewizji ARD Lauterbach, który jest profesorem epidemiologii, mówił, że osoby po dawce odświeżającej mają ochronę przed koronawirusem na poziomie 75 procent. „To bardzo godne odnotowania”. Niemiecki minister dodał, że osoby odpowiednio zaszczepione, które zachorują na COVID, zazwyczaj przechodzą chorobę lekko. „Dlatego szczepienie odświeżające jest niezwykle wartościowe”. Jak powiedział, może ono złamać falę zakażeń mutacją delta i powstrzymać falę wariantu omikron.

Minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach

Kolejki przed centrami szczepień

Z danych Instytutu Roberta Kocha oraz niemieckich kas chorych wynika tymczasem, że Niemcy coraz chętniej decydują się na ponowne szczepienie. W ubiegłym tygodniu (6 do 12 grudnia) tylko w gabinetach lekarskich podano ponad 4,5 miliona dawek szczepionek na koronawirusa, z czego prawie cztery miliony stanowiły dawki przypominające. Centralny Instytut Zaopatrzenia Kas Chorych szacuje, że przy takim tempie, akcję szczepień odświeżających uda się skończyć za dwa miesiące.

W sumie szczepienie odświeżające otrzymało już w Niemczech 19,8 miliona osób (23,8 procent mieszkańców kraju). W pełni zaszczepionych jest co najmniej 57,9 mln (69,6 procent). Prawdopodobnie zaszczepionych jest jednak więcej, bo nie wszystkie dawki rejestrowane są w systemie Instytutu Kocha.

(DPA, AFP/szym)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>