Koronawirus w Niemczech: ponad milion zarażonych

W piątek (27.11.2020) liczba potwierdzonych infekcji przekroczyła próg jednego miliona, podał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore (JHU). Amerykańscy badacze zgłosili 1 004 898 zakażeń i 15 413 zgonów w związku z COVID-19. Statystycznie oznacza to, że prawie co 80. mieszkaniec Niemiec został już zarażony.

Dane JHU są regularnie aktualizowane, dlatego pokazują często wyższy stan zarażeń niż oficjalne dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub poszczególnych krajów.

Nawet wyższe dane RKI

Krótko po meldunku z Baltimore także Instytut Roberta Kocha (RKI) w Berlinie zgłosił ponad milion infekcji. I tak od wybuchu pandemii RKI odnotował w Niemczech 1 006 394 potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Według szacunków Instytutu 676 000 osób wyzdrowiało. Liczba zmarłych chorych na COVID-19 z chorobami współistniejącymi i bez nich, wyniosła dotąd, według RKI 15 586 osób. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło w Niemczech 426 osób. Jest to od wybuchu pandemii najwyższa liczba ofiar śmiertelnych wirusa w ciągu jednego dnia. Ostatnio ten smutny rekord odnotowano w środę (25.11.2020) – 410 zmarłych.

Maski obowiązują teraz także w wielu szkołach

Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zarejestrowano w Niemczech w końcu stycznia 2020 w bawarskiej firmie Webasto. Od końca lutego epidemia objęła cały kraj. Po raptownym wzroście liczby zakażeń władze federalne i landowe uzgodniły 22 marca daleko idące ograniczenia życia publicznego. Dzięki tym restrykcjom zdołano opanować sytuację. Od 20 kwietnia 2020 ograniczenia zaczęto stopniowo łagodzić.

Latem liczba nowych zakażeń utrzymywała się na stosunkowo niskim poziomie. Sytuacja zmieniła się jesienią. W październiku i na początku listopada odnotowano gwałtowny wzrost nowych infekcji. W piątek (27.11.2020) Instytut Roberta Kocha odnotował w oparciu o dane z urzędów ds. zdrowia 22 806 nowych przypadków zarażeń w ciągu 24 godzin. Jest to 878 mniej niż tydzień temu, kiedy dzienny stan nowych infekcji wyniósł rekordową liczbę 23 480.

Współczynnik reprodukcji wirusa wynosi aktualnie w Niemczech 0,90 (dzień wcześniej 0,87). Znaczy to, że statystyczne 100 zainfekowanych przekazuje wirusa 90 dalszym osobom. Kiedy wskaźnik R spada poniżej 1, oznacza to, że epidemia zaczyna hamować. Pod uwagę bierze się okres od 8 do 16 dni.

Pacjent pod respiratorem w Klinice Uniwersyteckiej w Bonn

Częściowy lockdown od początku listopada

2 listopada życie publiczne w Niemczech znowu zostało w dalekim stopniu zamrożone. Pracę musiały przerwać instytucje kulturalne i rekreacyjne, restauracje, bary i hotele. W środę (25.11.2020) rząd w Berlinie i władze krajów związkowych podjęły decyzję o przedłużeniu restrykcji, które pierwotnie były przewidziane do 20 listopada, do 20 grudnia. Liczba kontaktów socjalnych jest ograniczona do maksymalnie pięciu osób z dwóch gospodarstw domowych.

Tylko w Boże Narodzenie i przełom roku surowe ograniczenie kontaktów będzie nieco rozluźnione: w dni świąteczne i międzyświąteczne może się spotkać maksymalnie dziesięć osób z dwóch gospodarstw domowych. Dzieci do lat 14 ograniczenia te nie obejmują. Kanclerz Merkel i premierzy krajów związkowych dali jednak jasno do zrozumienia, że mieszkańcy Niemiec muszą się liczyć z restrykcjami dłużej niż tylko do początków 2021 roku.

W Święta czynne hotele

Krewni przyjeżdżający do rodziny w Berlinie, Hesji i Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) będą mogli nocować w hotelu – taką decyzję podjęły wbrew woli szefa Urzędu Kanclerskiego Helge Brauna, premierzy tych landów. „Kto jedzie w podróż do krewnych, musi mieć możliwość przenocowania gdzieś”, powiedział premier Hesji Volker Bouffier. W podobnym tonie argumentuje premier NRW Armin Laschet i nadburmistrz Berlina Michael Müller.

Berliński Kudamm w świątecznej szacie, ale na wpół opustoszały

Berlin wyłamuje się także w innym punkcie. Ponieważ stolica uchodzi za ognisko zapalne koronawirusa, władze zadecydowały, że w mieście nie będzie rozluźnienia przez dni świąteczne ograniczeń w kontaktach i pozostaje reguła – maksymalnie 5 osób z dwóch gospodarstw domowych.

Przekroczony milion infekcji także w innych krajach

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa także inne kraje europejskie przekroczyły milion zarażeń koronawirusem. We Francji zarejestrowano 2,2 mln potwierdzonych przypadków, w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii każdorazowo 1,6 mln, we Włoszech 1,5 mln. Do tej symbolicznej granicy miliona zbliża się także Polska z aktualnie 950 tysiącami zarażonych osób. Eksperci zakładają jednak wysoką liczbę nieujawnionych przypadków.

(dpa, ap, afp, jhu, rki/stas)

