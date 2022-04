Szanghaj: skutki lockdownu odczuwalne w Niemczech

Z powodu obostrzeń pandemicznych w Szanghaju statki towarowe stoją w korkach u wejścia do tamtejszego portu, co prowadzi do zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw. W związku z tym w Niemczech oczekuje się podwyżek cen.