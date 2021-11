Koronawirus. Trzecia dawka ma złamać czwartą falę

Prowadzona na szeroką skalę akcja tak zwanych szczepień odświeżających przeciwko koronawirusowi mogłaby odwrócić aktualny trend bardzo szybkiego wzrostu liczby zakażeń, przekonują eksperci w Niemczech.

Kai Nagel, autor modeli rozwoju pandemii z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, wyliczył, że gdyby 30 procent społeczeństwa otrzymało szczepienie odświeżające, czyli w większości przypadków trzecią dawkę preparatu, wyraźnie zmalałaby liczba nowych infekcji.

„Optymalnym rozwiązaniem byłoby szczepić każdego dnia jeden procent społeczeństwa, tak jak robiono to latem. Jeśli osiągniemy te 30 procent przed świętami, to można liczyć na obniżający się poziom zachorowań na święta" - powiedział gazetom grupy medialnej Funke. Dotychczas trzecią dawką zaszczepiono w Niemczech pięć procent społeczeństwa.

W podobnym tonie wypowiada się Christian Karagiannidis - kierownik Niemieckiego Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej (DIVI). Jak mówi, należałoby wykonywać milion szczepień dziennie, aby wyraźnie wyhamować tempo roznoszenia się wirusa. Przyznał jednak, że Niemcy są obecnie bardzo dalekie od takiej liczby, a poza tym skutki szczepień odświeżających są widoczne po miesiącu. Dlatego jego zdaniem czwarta fala zacznie opadać dopiero wiosną.

Oddział intensywnej opieki szpitala w Lipsku

Będzie zmiana zaleceń

Problemem jest także to, że jak dotąd na szczepienie odświeżające mogą zapisywać się w Niemczech tylko osoby powyżej 70. roku życia, mieszkańcy domów opieki, ich bliscy czy personel medyczny. Przewodniczący Stałej Komisji ds. Szczepień (STIKO) Thomas Mertens zapowiedział jednak, że oficjalne zalecenie w tej sprawie zostanie niebawem zmienione, tak aby szczepić mogli się wszyscy chętni.

Naciska na to także minister zdrowia Jens Spahn, który dodatkowo postuluje, by nie traktować zbyt dosłownie zalecenia dotyczącego sześciomiesięcznego odstępu między drugą a trzecią dawką. Jak ocenił, ktoś, kto zgłosi się po trzecią dawkę nieco wcześniej, nie powinien być odsyłany z kwitkiem. Spahn zastrzegł, że ostateczna decyzja w tej sprawie ma należeć do lekarzy.

W ostatnich tygodniach liczba nowych zakażeń koronawirusem w Niemczech zaczęła gwałtownie rosnąć. Instytut Roberta Kocha przekazał w środę (17.11.21), że w ciągu ostatniej dobry zarejestrowano ponad 52 tysiące infekcji, zmarło prawie 300 osób. Poziom zapadalności wzrósł do 319. To najwyższa wartość od początku pandemii. Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że czwarta fala uderza w Niemcy z pełną siłą, a sytuacja jest dramatyczna.

(DPA, AFP/szym)